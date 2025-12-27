أسرار تكشف للمرة الأولى.. وداعًا للحواس الخمس التي يملكها الإنسان

أخبرنا أرسطو أن لدينا 5 حواس، وأن العالم يتكون من 5 عناصر، ولم نعد نؤمن بذلك. وتشير أبحاث حديثة إلى أننا قد نمتلك في الواقع عشرات الحواس.

وبسبب انشغالنا الدائم أمام الشاشات، ومصادر التفاعل الاجتماعي الأخرى، نتجاهل في كثير من الأحيان حواسنا باستثناء السمع والبصر، مع أنها تعمل باستمرار.

فعندما نكون أكثر انتباهاً، نشعر بخشونة ونعومة الأسطح، ونشعر بتيبس أكتافنا، وندرك ليونة الخبز.

تكاد تكون جميع تجاربنا متعددة الحواس. فنحن لا نرى ونسمع ونشم ونلمس بشكل منفصل، بل تحدث جميعها في آن واحد ضمن تجربة موحدة للعالم من حولنا ولأنفسنا.

أي أن ما نشعر به يؤثر على ما نراه، وما نراه يؤثر على ما نسمعه. فالروائح المختلفة في الشامبو قد تؤثر على كيفية إدراكنا لملمس الشعر. مثلاً، تجعل رائحة الورد الشعر يبدو أكثر نعومة.

وفي الفيديو التالي. نكشف تفاصيل الابحاث التي توضح ان للانسان اكثر من ٥ حواس

