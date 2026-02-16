قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نورهان تطلب الدعاء بعد تعرضها لأزمة صحية وتستذكر والدتها الراحلة

نورهان
نورهان
باسنتي ناجي

أعلنت الفنانة نورهان، تعرضها لأزمة صحية ، ونشرت لجمهورها دعاءً مؤثرًا للشفاء والسلامة.

الفنانة نورهان

وكتبت نورهان عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"اللهم إنى أسألك باسمك العظيم الذى إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت أن تكفينى شر نفسى، وضعف نفسى وتهب لى السلامة وساعتك هذه، وفى يومك هذا لا كتبت لى الخير حيث كان، وأن ترضنى به، اللهم إنى أسلمت وجهى إليك ولا حول ولا قوة إلا بك" 

وأكملت:" اللهم اكتب لى الشفاء والنجاة يا أرحم الراحمين، اللهم إنى أسالك من فيض رحمتك أن تشفينى وتمدنى بالصحة والعافية".

واستعادت الفنانة نورهان شعيب ذكرياتها مع والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت نورهان: «قبل اختراع ال princess treatment، كانت أمي سابقة عصرها وعملتهالى، مامتي كانت بتعمل لى أعياد ميلاد الناس تستناها من السنة للسنة وكانت هى تحضر لها من قبلها بشهر، وتزين البيت وتعمل البوفيه كله بنفسها والتورتة 3 أدوار كأنى عروسة».

وأضافت: «مع أنها كانت بتقف في المطبخ أسبوع كامل قبلها هى وكتب أبلة نظيرة، بس كانت تطلع يوم العيد ميلاد زي القمر كدة برده زى مانتوا شايفين.. معرفش ازاى، ويبقى يوم يتحاكى بيه الأهل والأقارب والجيران.. تقولش الأميرة قطر الندى.. ايه يا مامى كل دا يا حبيبتي».

و أستكملت نورهان: «فى بيتنا في إسكندرية فتحت الدولاب طلعت الألبومات.. وأنا بقلب وبضحك وببكي في نفس الوقت، افتكرت جنب كل صورة ألف ذكرى غيرها.. جزاكى الله عنى كل الخير يا حبيبتى.. ربيتينى ورعيتينى وفضلتينى على الكل وعلى نفسك.. أحسن مدارس وأحسن لبس وأكبر مكتبة كتب ووقتك كله كان مكرس ليا بكل اهتمام».

واختتمت: «بفكر دايما لما دلوقتى علماء النفس بيقولوا للأهالى أن الأهم من أنك تشترى لولادك حاجات هو أنك تقضى معاهم quality time.. وقتك.. ودعمك النفسى.. بفتكر أمى إزاى فعلا بقى مش هزار كانت سابقة عصرها والنظريات والورش التربوية.. اسألكم الدعاء لها».

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد