منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منى زكي صور جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.







وتألقت منى زكي حيث ارتدت فستان باللون الكحلي قفازات جلد باللون الأسود، ونسقت اكسسوارات ملائمة لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اختارت منى زكي وضع مكياج يبرز ملامحها بشكل واضح، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى السينمات يوم 10 ديسمبر الحالي.

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.