منى زكي تتألق على واجهة برج خليفة احتفالاً بعرض فيلمها الجديد الست

تألق وجه النجمة منى زكي على واجهة برج خليفة في دبي مؤخراً كجزء من الاحتفال بعرض فيلمها الجديد الست ، خطوة دعائية ضخمة اجذبت أنظار الإعلام والجمهور العربي والعالمي على حد سواء.





العرض على هذا المعلم الشهير ليس مجرد دعاية، بل رسالة قوية بأن الفيلم موجه لجمهور واسع ويعكس الثقة الكبيرة لصناعه في النجاح المتوقع للعمل.





الفيلم يقدم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم ويروي أهم محطات حياتها الفنية والإنسانية من طفولتها البسيطة في الريف إلى وصولها لشهرة واسعة وصوتها الذي تخطى حدود العالم العربي.





منى زكي في الفيلم تحاول تقديم جانب إنساني وحقيقي من حياة أم كلثوم بعيداً عن البريق والشهرة، لتكشف عن الصعوبات والطموحات والتضحيات التي واجهتها طوال مسيرتها.





إلى جانب منى، يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف مثل سيد رجب وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ضيوف شرف كبار مثل كريم عبد العزيز وعمرو سعد ونيللي كريم وأحمد حلمي، ما يعكس طموح صناع الفيلم وحجم الإنتاج.





العرض الخاص للفيلم أقيم مؤخراً في سينما بمدينة 6 أكتوبر بحضور عدد كبير من صناع العمل والفنانين قبل طرحه رسمياً للجمهور، ما يعكس الترقب الكبير والتوقعات العالية من الجماهير والنقاد.





حتى الآن لم يصدر أي بوستر رسمي للفيلم، والصور التي انتشرت سابقاً تم تداولها على أنها رسمية، إلا أن منى زكي أكدت أنها مجرد صور مولدة بالذكاء الاصطناعي وأن المواد الدعائية الرسمية ستُعلنها الشركة المنتجة في الوقت المناسب.





الفيلم يتناول حياة أيقونة فنية عربية بطريقة درامية غنية بالتفاصيل، ويعد مناسبة للجمهور لاكتشاف جوانب جديدة من شخصية أم كلثوم بعيداً عن الصور النمطية.





الاحتفال الضخم والإقبال الكبير على متابعة أخبار الفيلم يعكس الاهتمام المتزايد بسيرة كوكب الشرق وأهمية العمل في المشهد الفني العربي، مما يجعل الست واحداً من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم السينمائي ويترقب الجمهور بفارغ الصبر موعد عرضه الرسمي لمشاهدة الأداء المتميز لمنى زكي وباقي نجوم العمل.