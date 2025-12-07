أشكرها على مجهودها.. نيرمين الدسوقي: منى زكي قدمت أداء رائعا في فيلم الست

تحدثت نيرمين الدسوقي، حفيدة شقيقة السيدة أم كلثوم، عن انطباع أسرة كوكب الشرق حول فيلم "الست" الذي قامت ببطولته النجمة منى زكي، والذي تناول حياة الراحلة أم كلثوم.

صعوبات كثيرة في حياتها

وقالت نيرمين: "الفيلم مشرف جداً وعمل على المستوى الذي يليق بمسيرة أم كلثوم، فهو يبرز الجانب الإنساني والمشاعر التي مرت بها، وخاصة أنها كانت امرأة واجهت صعوبات كثيرة في حياتها، أعتقد أن سبب تسميته "الست" هو التركيز على مشاعرها كإنسانة قبل أن تكون كوكب الشرق".

مشاعر إنسانية من حزن وغضب

وأضافت نيرمين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الفيلم تناول بشكل جيد التحديات التي واجهتها أم كلثوم في زمنها الصعب، وكيف أن القرارات الصعبة التي اتخذتها كانت مصحوبة بمشاعر إنسانية من حزن وغضب ويأس، بعيداً عن الصورة العامة التي تظهرها كرمز للقوة.



وتحدثت نيرمين عن مشاعرها قبل مشاهدة الفيلم، قائلة: "أنا كنت مهتمة أن الفيلم لا يسئ لرمز أم كلثوم، خصوصاً أن الفيلم ليس سيرة ذاتية بل هو مبني على أحداث حقيقية" وأكدت أنها لا تحب إطلاق الآراء المسبقة حول الأعمال الفنية قبل مشاهدتها.

شخصية أم كلثوم

كما أشادت نيرمين بالموسيقى في الفيلم، مؤكدة أنها كانت مميزة للغاية، وأضافت: "الذكاء في تناول موضوع الفيلم كان لافتاً، وظهر من خلال تحليل شخصية أم كلثوم بشكل عميق، وهو ما جعل الفيلم يظهر بصورة واضحة وواقعية".



وفي نهاية حديثها، تحدثت نيرمين عن لقائها بالنجمة منى زكي في العرض الخاص للفيلم، حيث شكرتها على الأداء الرائع والمجهود الكبير الذي بذلته، قائلة: "أشكرك على أدائك، وبجد أنا مبسوطة جداً، وبصراحة بعد الانتقادات اللي تعرضت لها، قلت لها: "هتنامي النهاردة مرتاحة بعد ما الجمهور شاف الفيلم وأشاد به".