برج خليفة يتزين بصورة منى زكي احتفالًا بعرض فيلم الست

تستعد السينمات المصرية لاستقبال فيلم الست، بداية من غد الأربعاء، بعد الاحتفاء به في عدد من العروض الخاصة بحضور أبطاله في مصر والرياض.

وتزين برج خليفة بصورة منى زكي احتفالًا بعرض فيلم الست إخراج مروان حامد.

وفي الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول فيلم الست ما بين الإشادة والانتقاد، نطرح لكم عددا من الأحداث المهمة التي أثرت في حياة كوكب الشرق، ورصدها الفيلم.

يركز فيلم الست على مشاهد وسنوات قاسية ومؤثرة في حياة أم كلثوم، خاصة علاقاتها العاطفية وحرمانها من الحب والزواج والإنجاب لأسباب مختلفة منها اجتماعية وصحية.



البداية كانت مع تأثر أم كلثوم بنقلها من الأرياف إلى القاهرة واضطرارها لتغيير مظهرها لتلقى المساحة المناسبة لها وسط المجتمع، ومع شهرتها تعرضت لانتقادات وشائعات عديدة في الصحف.

كانت وفاة والدها وشقيقها خالد من أكثر الأحداث المؤثرة التي زادت من حزن كوكب الشرق الداخلي وكتبت عنها في مذكراتها.

قصص حبها المتتالية بداية من الشاعر أحمد رامي مرورا بقصة حبها الكبيرة مع خال الملك فاروق شريف صبري الذي وقفت والدة الملك في طريقها وأنهتها بشكل مؤلم.

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.