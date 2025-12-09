قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استقبال حافل لفيلم الست في العرض الأول بالرياض

فيلم الست
فيلم الست
قسم الفن

قبل انطلاقه بجميع السينمات، أقيم العرض الأول لفيلم الست في ڤوكس سينما بالرياض بحضور مخرجه مروان حامد ونجوم الفيلم منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، وأحمد رضوان والموسيقار هشام نزيه ومصمم المناظر محمد عطية والمنتج أحمد بدوي. وذلك بعد أيام من عرض عالمي أول ناجح في مهرجان مراكش السينمائي.


كما حضر العرض كل من المغنيين أحمد سعد وويجز.


الست هو فيلم سيرة ذاتية عن حياة المطربة الأسطورية أم كلثوم يروي قصتها ورحلتها لتصبح واحدة من أكثر النساء العربيات تأثيرًا. 

تدور أحداث الفيلم حول أم كلثوم في مرحلة الشباب حيث تنتقل إلى القاهرة من قريتها الصغيرة للسعي خلف شغفها بالموسيقى والطرب. على الرغم من العقبات المجتمعية التي واجهتها، بما في ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان، إلا أن صوتها السماوي، وموهبتها الفذة، وعزيمتها التي لا تلين دفعت بها إلى قمة النجاح لأكثر من سبعة عقود، وانتهت بتتويجها كأعظم مطربة عربية عرفها العالم على الإطلاق.


الفيلم من تأليف أحمد مراد الذي شكل ثنائية ناجحة مع المخرج مروان حامد عبر عدد من أكثر الأفلام نجاحًا في السينما المصرية كان آخرها فيلم كيرة والجن. والفيلم من بطولة النجمة الكبيرة منى زكي، ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، وأحمد رضوان وعدد من ضيوف الشرف. مدير تصوير عبد السلام موسى، مونتاج أحمد حافظ، موسيقى هشام نزيه، تصميم صوت واين باشلي (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، مؤثرات ماكياج خاصة لشخصية أم كلثوم جايسون بيرد (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، ملابس ياسمين القاضي، تصميم مجوهرات عزة فهمي، مصمم مناظر محمد عطية.


الست من إنتاج فيلم سكوير (أحمد بدوي)، سنيرجي فيلمز (تامر مرسي) بالتعاون مع فيلم كلينك (محمد حفظي)، وLuxor Studios (فادي فهيم) وOscar Pictures (وائل عبد الله).

الست فيلم الست منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

انفجار تانك بمصنع طوب بالدقهلية.. وإصابة ثلاثة بحروق متنوعة

أرشيفية

شاهد الملك: طلبوا تسفير الأولاد ودولارات وتعيينات لتسريب كراسة كينج مريوط

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

بالصور

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد