استقبال حافل لفيلم الست في العرض الأول بالرياض

قبل انطلاقه بجميع السينمات، أقيم العرض الأول لفيلم الست في ڤوكس سينما بالرياض بحضور مخرجه مروان حامد ونجوم الفيلم منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، وأحمد رضوان والموسيقار هشام نزيه ومصمم المناظر محمد عطية والمنتج أحمد بدوي. وذلك بعد أيام من عرض عالمي أول ناجح في مهرجان مراكش السينمائي.



كما حضر العرض كل من المغنيين أحمد سعد وويجز.



الست هو فيلم سيرة ذاتية عن حياة المطربة الأسطورية أم كلثوم يروي قصتها ورحلتها لتصبح واحدة من أكثر النساء العربيات تأثيرًا.

تدور أحداث الفيلم حول أم كلثوم في مرحلة الشباب حيث تنتقل إلى القاهرة من قريتها الصغيرة للسعي خلف شغفها بالموسيقى والطرب. على الرغم من العقبات المجتمعية التي واجهتها، بما في ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان، إلا أن صوتها السماوي، وموهبتها الفذة، وعزيمتها التي لا تلين دفعت بها إلى قمة النجاح لأكثر من سبعة عقود، وانتهت بتتويجها كأعظم مطربة عربية عرفها العالم على الإطلاق.



الفيلم من تأليف أحمد مراد الذي شكل ثنائية ناجحة مع المخرج مروان حامد عبر عدد من أكثر الأفلام نجاحًا في السينما المصرية كان آخرها فيلم كيرة والجن. والفيلم من بطولة النجمة الكبيرة منى زكي، ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، وأحمد رضوان وعدد من ضيوف الشرف. مدير تصوير عبد السلام موسى، مونتاج أحمد حافظ، موسيقى هشام نزيه، تصميم صوت واين باشلي (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، مؤثرات ماكياج خاصة لشخصية أم كلثوم جايسون بيرد (مرشح الأوسكار عن Elvis 2023)، ملابس ياسمين القاضي، تصميم مجوهرات عزة فهمي، مصمم مناظر محمد عطية.



الست من إنتاج فيلم سكوير (أحمد بدوي)، سنيرجي فيلمز (تامر مرسي) بالتعاون مع فيلم كلينك (محمد حفظي)، وLuxor Studios (فادي فهيم) وOscar Pictures (وائل عبد الله).