غدا .. بدء عرض فيلم "الست" بسينما الشعب في 9 محافظات

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من غد الأربعاء، فيلم "الست"، بعدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات ضمن مشروع "سينما الشعب"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويعرض الفيلم في 9 محافظات في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة نجع حمادي، قصر ثقافة قنا، سينما السادات بالمنوفية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

وتستقبل تلك المواقع الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، باسعار مخفضة.

"الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.