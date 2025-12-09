وتريات الإسكندرية تستعيد ذكريات موسيقى البيتلز بسيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة عازف الفيولينة الدكتور عثمان المهدى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 11 ديسمبر على مسرح سيد درويش “أوبرا الأسكندرية”.

يأتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة لعرض مختلف أشكال الفنون العالمية ويتضمن مجموعة من أعمال موسيقى البيتلز التى أثرت الحياة الموسيقية فى العالم خلال حقبة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ولعبت دورا فعالا فى الحياة السياسيةوالاجتماعية الدولية كما تاثرت بها حركات التحرر والسلام لما حملته من معانى سامية ورسائل ايجابية .

جدير بالذكر ان المايسترو شريف محيى الدين هو القائد الأساسى لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الذى تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.