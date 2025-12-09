اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن غضبها من الانتقادات التي وجهت إلى إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت إيمي : بزعل أوي من منتقدي إطلالات الفنانين، مبيكونوش عارفين إن الواحد بيكون فرحان إن شكله حلو وباذل مجهود، بيعصبوني.

واستكملت إيمي سمير غانم : أنا طول عمري بلبس أسود، اليوم اللي ألبس فيه فوشيا ألاقي واحدة تقول اللون مش مناسب أبدا، وكمان بتنتقد ياسمين صبري، دي قمر! ردي عليها كان بيئة، بس كنت مضطرة إني أرد.

واضافت: دنيا أختي دايمًا بتقول لي إزاي تردي؟ وأنا مبقدرش أنا إنسانة، انتقديني في دور مش عاجبك أو لابسة حاجة غريبة، لكن ده فستان!.