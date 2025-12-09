8 شهور بمر بأصعب حاجة في حياتي.. آيات أباظة تعلق على تهئنة أصدقائها بعيد ميلادها

عبرت الإعلامية آيات أباظة عن سعادتها بالفيديو الذي صممه لها أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت آيات أباظة: بقالي ٨ شهور بمر باصعب حاجه في حياتي مكنتش اتخيل اني ممكن امر بيها اصعب اختبار رحله بالنسبه لي طويله اوي ويارب تكمل علي خير اهم حاجه شوفتها طول الرحله دي حب الناس والله والله مافيش حاجه في الدنيا اهم من حب الناس الفيديو ده اول فرحه فرحتها من ٨ شهور انا بشكر اهلي وزمايلي واصحابي وجوزي وولادي ربنا يخليكم ليا انتم الي كنتم بتقوني وبتشجعوني..... انا من غيركم مكنتش عرفت اقاوم واكمل.

يذكر أن طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين الجمهور علي الإعلامية آيات أباظة بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت علي إثرها إلى المستشفى.



قالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدي البلد " آيات الحمد لله أفضل مازلت في المستشفى تتلقي للعلاج ، أجرت عملية استغرقت 8 ساعات عملية دقيقة هي تعاني من ورم حميد و أن شاء الله خير ، ربنا يطمنا عليها باذن الله.