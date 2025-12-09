وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي

يحيي الفنان وائل الفشني حفلا غنائيا يوم 19 ديسمبر الحالي فى ساقية الصاوي وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

أغاني وائل الفشني

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الإبتهالات والمؤلفات الروحانية والصوفية إلى جانب عدد من أعماله الخاصة ومختارات من التراث الغنائى منها أكاد من فرط الجمال، أدعوك فى وحدتى، صلوا على حضرته، صلينا على مين، سافر حبيبى، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعى، مالى سواك ، حلم يوم بالنبى، أشتاق يا الله، وعينى لغير جمالكم وغيرها.

مشوار وائل الفشني الفني

يذكر أن وائل الفشنى بدأ مشواره الفنى متأثراً بأحد أعظم المنشدين القارئ الشيخ طه الفشنى، درس فى الأزهر الشريف ثم ألتحق بمعهد الموسيقى العربية شارك فى بداياته بالعزف والغناء مع كبار النجوم منهم على الحجار، فتحى سلامة، رؤوف الجناينى، أشتهر بعد أدائه لتترات مجموعة من المسلسلات الدرامية الجماهيرية .