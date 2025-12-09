قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ماستر كلاس لمحمد هشام عبية ضمن فعاليات القاهرة الدولي للفيلم القصير

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية
أحمد البهى

اعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في دورته السابعة عن اقامة مستر كلاس، للكاتب محمد هشام عبية. 

ومن المقرر أن يكون الماستر كلاس  تحت عنوان “كتابة الفيلم القصير استنادا إلى التحقيقات الصحفية والأبحاث العلمية”. 


ومن المقرر ان يكون الماستر كلاس يوم الاربعاء ١٧ ديسمبر الساعة السادسة مساء بقاعة سينما الحضارة بدار الاوبرا المصرية.

محمد هشام عُبيّه هو كاتب سيناريو وصحفي مصري، عمل بالصحافة المصرية والعربية لسنوات، ثم اتجه لكتابة السيناريو. يهتم في أعماله الدرامية بمعالجة موضوعات تستوجب البحث والتحقق الميداني، وتمزج بين العمل الصحفي والسيناريو، مثل الاستغلال الجنسي في "60 دقيقة"، والتطرف والإرهاب في "بطلوع الروح"، والجدلية التاريخية بين الدين والسياسة في "رسالة الإمام"، وتأجير الأرحام والإجهاض في "صلة رحم"، والمراهنات الإلكترونية في "منتهي الصلاحية".


فاز بعدة جوائز في الصحافة والسيناريو، من بينها جائزة الصحافة المصرية في الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل سيناريو من "جائزة النقاد للدراما العربية" عن مسلسل "بطلوع الروح"، كما ترشح مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي شارك في كتابته لجائزة إيمي الدولية.
عٌرض فيلمه الروائي الطويل الأول "بنات الباشا" في مهرجان القاهرة السينمائي نوفمبر ٢٠٢٥.

