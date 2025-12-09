ماستر كلاس لمحمد هشام عبية ضمن فعاليات القاهرة الدولي للفيلم القصير

اعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في دورته السابعة عن اقامة مستر كلاس، للكاتب محمد هشام عبية.

ومن المقرر أن يكون الماستر كلاس تحت عنوان “كتابة الفيلم القصير استنادا إلى التحقيقات الصحفية والأبحاث العلمية”.



ومن المقرر ان يكون الماستر كلاس يوم الاربعاء ١٧ ديسمبر الساعة السادسة مساء بقاعة سينما الحضارة بدار الاوبرا المصرية.

محمد هشام عُبيّه هو كاتب سيناريو وصحفي مصري، عمل بالصحافة المصرية والعربية لسنوات، ثم اتجه لكتابة السيناريو. يهتم في أعماله الدرامية بمعالجة موضوعات تستوجب البحث والتحقق الميداني، وتمزج بين العمل الصحفي والسيناريو، مثل الاستغلال الجنسي في "60 دقيقة"، والتطرف والإرهاب في "بطلوع الروح"، والجدلية التاريخية بين الدين والسياسة في "رسالة الإمام"، وتأجير الأرحام والإجهاض في "صلة رحم"، والمراهنات الإلكترونية في "منتهي الصلاحية".



فاز بعدة جوائز في الصحافة والسيناريو، من بينها جائزة الصحافة المصرية في الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل سيناريو من "جائزة النقاد للدراما العربية" عن مسلسل "بطلوع الروح"، كما ترشح مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي شارك في كتابته لجائزة إيمي الدولية.

عٌرض فيلمه الروائي الطويل الأول "بنات الباشا" في مهرجان القاهرة السينمائي نوفمبر ٢٠٢٥.