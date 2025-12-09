السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل

تمكن فيلم السلم والثعبان2، من تصدر قائمة الأفلام الأعلي تحقيقًا للإيرادات الأسبوع الماضي، في السينمات السعودية.

وحقق الفيلم خلال الأسبوع الماضي 5 ملايين و200 ألف ريال سعودي.

فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوي عابد، آية سليم، هبة عبد العزيز، وتشارك سوسن بدر في العمل كضيف شرف، ومن إخراج طارق العريان.

وتدور القصة حول الزوجين أحمد وملك "عمرو يوسف" و"أسماء جلال"، ويواجهان فتورا عاطفيا بعد سنوات من الزواج، فيقرران خوض تجربة غير تقليدية لمحاولة استعادة الشغف والإعجاب بينهما، لكن هذه المحاولة تتحول إلى مغامرة عاطفية معقدة قد تهدد استقرار علاقتهما وتضع زواجهما على حافة الانهيار، لتعكس بذلك نبض الجيل الحالي وطبيعة تحديات الزواج.