يوسف رأفت يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل ميدتيرم

كشف الفنان الشاب يوسف رأفت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "ميدتيرم"، حيث يجسد شخصية "أدهم"، وهو شاب رياضي يمر بالعديد من الصراعات النفسية بسبب ظروف معينة، ويواجه عددًا من المواقف الصعبة داخل الجامعة و خارج الجامعة

وأكد رافت أن شخصية "أدهم" بعيدة تمامًا عن شخصيته الحقيقية، تحدي كبيرًا بالنسبة له، موضحًا أن العمل على الشخصية كان يتطلب مجهودًا خاصًا لأنها شخصية مركّبة ومختلفة، واعتبرها من الأدوار المميزة في مشواره الفني.

وأشار إلى أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "ميدتيرم"، ومع فريق العمل.

يُعد مسلسل "ميدتيرم" أول بطولة درامية للفنانة ياسمينا العبد، ويشارك في العمل كل من يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.