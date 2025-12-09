قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

يوسف رأفت يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل ميدتيرم

الفنان يوسف رأفت
الفنان يوسف رأفت
أوركيد سامي

كشف الفنان الشاب يوسف رأفت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "ميدتيرم"، حيث يجسد شخصية "أدهم"، وهو شاب رياضي يمر بالعديد من الصراعات النفسية بسبب ظروف معينة، ويواجه عددًا من المواقف الصعبة داخل الجامعة و خارج الجامعة 

وأكد رافت أن شخصية "أدهم" بعيدة تمامًا عن شخصيته الحقيقية،   تحدي  كبيرًا بالنسبة له، موضحًا أن العمل على الشخصية كان يتطلب مجهودًا خاصًا لأنها شخصية مركّبة ومختلفة، واعتبرها من الأدوار المميزة في مشواره الفني.

وأشار إلى أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "ميدتيرم"، ومع فريق العمل.

يُعد مسلسل "ميدتيرم" أول بطولة درامية للفنانة ياسمينا العبد، ويشارك في العمل كل من يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري.

يوسف رافت اخبار الفن نجوم الفن مسلسل ميدتيرم

