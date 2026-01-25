قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
البحوث الجنائية تكشف تفاصيل تحول مصر من الدول الأعلى في معدلات الجريمة للأكثر أمانا
أخبار البلد

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
رشا عوني

بدأ المواطنون استعدادات شهر رمضان2026 ، حيث بدأ العد التنازلي للشهر الكريم خلال أيام قليلة ، والمرتقب في 19 فبراير المقبل، وارتفعت عمليات البحث عن أسعار ياميش رمضان2026 في الأسواق والبحث عن أرخص مكان لشراء مستلزمات رمضان.

حيث أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح ياميش رمضان بأسعار مخفضة وتلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين على مستوى الجمهورية . 

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية بمتوسط 60 طنا يوميا، مع تطبيق تخفيضات تتراوح بين 25% و35%، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

قبل ما تشتري.. أسعار ياميش رمضان 2026 بخصومات تصل لـ 25% (القائمة الكاملة) | المصري اليوم
اسعار ياميش رمضان

أسعار ياميش رمضان 2026في المجمعات الإستهلاكية 

 

  • بلح جاف زنة 700 جرام: 20 جنيهًا
  • بلح جاف زنة 1 كيلوجرام: 25 جنيهًا
  • بلح نصف جاف علبة 700 جرام: 50 جنيهًا
  • بلح نصف جاف علبة 800 جرام: 55 جنيهًا
  • بلح نصف جاف علبة 1600 جرام: 105 جنيهات
  • كيس فول سودانى مجروش حلويات 500 جرام: 55 جنيهًا
  • طبق كاجو وسط 250 جرام: 167.5 جنيه
  • طبق زبيب 500 جرام: 105 جنيهات
  • طبق عين جمل إكسترا 250 جرام: 160 جنيهًا
  • كيلو عين الجمل بـ 640 جنيها.
  • طبق لوز 250 جرام: 132.5 جنيه
  • طبق فستق أمريكى 250 جرام: 205 جنيهات.
  • لفة تين مدور 250 جرام: 140 جنيهًا.
  • لفة تين مدور 300 جرام: 150 جنيهًا.
  • لفة قمر الدين مصرى 400 جرام: 30 جنيهًا.
  • لفة قمر الدين 400 جرام: 70 جنيهًا.
  • لفة قمر الدين سورى 400 جرام: 80 جنيهًا.
  • كيس لوز حصى 500 جرام: 150 جنيهًا.
  • علبة قراصيا 250 جرام: 80 جنيهًا.
  • كيس جوز هند نصف دسم 500 جرام: 75 جنيهًا.
  • كيس بندق حصى 500 جرام: 210 جنيهات.
  • كيس خروب قرون 500 جرام: 125 جنيهًا.
  • طبق مشمشية سورى 250 جرام: 125 جنيهًا.
  • كيلو كركديه: 200 جنيه.
أسعار ياميش رمضان 2025 في مصر.. تخفيضات تصل إلى 35%
اسعار ياميش رمضان

أسعار المكسرات اليوم

ـ تراوح سعر كيلو اللوز المقشر ما بين 520 و620 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو اللوز بقشره ما بين 360 و420 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو البندق ما بين 620 و720 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الفستق ما بين 680 و820 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الكاجو ما بين 560 و650 جنيهًا 

ـ سعر الكاجو الفيتنامي تراوح ما بين 680 و730 جنيها.

ـ سعر عين الجمل القلب ربع بـ 480 جنيها، والأنصاف إكسترا 530 جنيها

ـ تراوح سعر كيلو السوداني المقشر ما بين 85 و110 جنيهات.

ـ سعر عين الجمل القلب ربع بـ 480 جنيها، والأنصاف إكسترا 530 جنيها.

أسعار جوز الهند والزبيب


بلغ سعر جوز الهند كامل الدسم 260 جنيها للكيلو.
سجل جوز الهند نصف كامل الدسم 160 جنيها للكيلو.
استقر سعر الزبيب النباتي جولدن العالمية عند 200 جنيه للكيلو.

أسعار الفواكه المجففة


تراوح سعر التين المجفف المدور بين 100 و130 جنيها.
بدأ سعر المشمشية التركي من 200 جنيه ووصل إلى 400 جنيه حسب المقاس.
تراوحت أسعار القراصيا الأرجنتيني بين 280 و300 جنيه للكيلو.

