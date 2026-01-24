ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات

شهدت الأسواق اليوم السبت 24 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المكسرات ومستلزمات الحلويات والبلح، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم 20236، فارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار المكسرات والبلح وقمر الدين.

أسعار المكسرات اليوم

ـ تراوح سعر كيلو اللوز المقشر ما بين 520 و620 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو اللوز بقشره ما بين 360 و420 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو البندق ما بين 620 و720 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الفستق ما بين 680 و820 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الكاجو ما بين 560 و650 جنيهًا

ـ سعر الكاجو الفيتنامي تراوح ما بين 680 و730 جنيها.

ـ سعر عين الجمل القلب ربع بـ 480 جنيها، والأنصاف إكسترا 530 جنيها

ـ تراوح سعر كيلو السوداني المقشر ما بين 85 و110 جنيهات.

ـ سعر الكاجو الفيتنامي الني تراوح ما بين 680 و730 جنيها.

أسعار مكسرات الحصى

ـ سجل سعر كيلو البندق الحصى نحو 380 جنيها.

ـ سعر اللوز الحصى سجل نحو 280 جنيها.

ـ سعر عين الجمل الحصى سجل 280 جنيها للكيلو.

ـ سعر الفستق الحصى تراوح بين 640 و720 جنيها.

سعر قمر الدين

ـ سعر قمر الدين الأسطورة بـ 65 جنيها.

ـ سعر قمر الدين المصري الشعبي توفر بـ 25 جنيها.

ـ سعر قمر الدين وفير بـ 80 جنيها للعبوة.

ـ سعر قمر الدين الشلال سجل 70 جنيها.

ـ بلغ سعر كيلو قمر الدين السوري من 70 إلى 80 جنيهًا.

ـ هناك أنواع تباع بـ 45 و150 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2026 في الأسواق

ـ بلغ سعر كيلو جوز الهند نحو 260 جنيهًا.

ـ بلغت سعر علبة التمر الـ 5 كيلو نحو 300 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو الزبيب المصري الذهبي نحو 170 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو البندق عبوة 200 جرام نحو 220 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللوز المقشر 350 جرامًا نحو 260 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو الفستق المحمص المملح 200 جرام نحو 240 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

ـ سعر كيلو التمر سجل نحو 90 جنيهًا.

ـ سعر كيلو قمر الدين الأحلام، سجل نحو 175 جنيهًا.

ـ سعر كيلو مشمش 200 جرام، سجل نحو 147 جنيهًا.

ـ سعر كيلو تمر هندي 300 جرام، سجل نحو 70 جنيهًا.

ـ سعر كيلو لوز محمص 150 جرام، سجل نحو 162 جنيهًا.

ـ سعر كيلو تين مجفف 150 جرام، سجل نحو 180 جنيهًا.

ـ سعر كيلو فستق محمص 150 جرام، سجل نحو 190 جنيهًا.

ـ سعر كيلو قراصيا بدون نوى 300 جرام، سجل نحو 210 جنيهات.

أسعار ياميش رمضان

ـ سعر كيلو كركديه 200 جرام، سجل نحو 45 جنيهًا.

ـ سعر كيلو تمر سكوتي 1000 جرام، سجل نحو 80 جنيهًا.

ـ سعر كيلو بندق محمص 150 جرام، سجل نحو 180 جنيهًا.

ـ سعر كيلو فول سوداني مملح 250 جرام، سجل نحو 55 جنيهًا.

أسعار البلح والتمور

ـ سعر كيلو البلح النصف جاف بـ 45 جنيها.

ـ سعر بلح صفوة الواحات وزن 700 جرام بـ 40 جنيها.

ـ سعر بلح نعمة عبوة وزن 700 جرام بـ 42 جنيها.

ـ سعر بلح الرحاب عبوة وزن 700 جرام بـ 50 جنيها.

ـ سعر البلح السيوي بـ 94.95 جنيه للكيلو

ـ سجل التمر المحلي عالي الجودة نحو 60 جنيها للكيلو.

ـ سعر كيلو تمور الوادي بـ 79.95 جنيه.

أسعار الفواكه المجففة

ـ سعر التين المجفف المدور تراوح بين 100 و130 جنيها.

ـ سعر المشمشية التركي من 200 جنيه ووصل إلى 400 جنيه.

ـ أسعار القراصيا الأرجنتيني تتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو.

أماكن بيع ياميش رمضان في القاهرة

ـ منافذ المجمعات الاستهلاكية.

ـ منطقة باب الشعرية.

ـ منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ـ معارض أهلا رمضان 2026.

ـ شارع العطارين القريب من شارع المعز وحي الجمالية.

ـ شارع باب البحر ويمتد من ميدان باب الشعرية حتى شارع كلوت بك بمنطقة الفجالة قرب ميدان رمسيس.