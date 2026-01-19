قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن افضل الاسعار لشراء ياميش رمضان، والتي بدأت المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية في طرح مستلزمات شهر رمضان، مع تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر، والتي تشهد تباينا ملحوظا بحسب الجودة وبلد المنشأ، بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وتأتي هذه التحركات المبكرة خلال شهر يناير 2026 في إطار استعدادات الأسواق لتلبية احتياجات الأسر المصرية، وسط توقعات شعبة العطارة بالغرفة التجارية باستقرار نسبي في الأسعار وتوافر جميع الأصناف، مع تنوع المعروض داخل الأسواق والسلاسل التجارية الكبرى.

وفي السياق نفسه، تتوسع معارض أهلا رمضان 2026 في مختلف المحافظات، ضمن خطة مبكرة لتوفير السلع الأساسية والياميش بأسعار مخفضة، حيث أعلن الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدء الاستعدادات لتنظيم المعارض مبكرا، بهدف تأمين احتياجات السوق والسيطرة على أي تحركات سعرية مع اقتراب الشهر الكريم.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية بمتوسط 60 طنا يوميا، مع تطبيق تخفيضات تتراوح بين 25% و35%، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية خلال يناير 2026، مع استمرار ضخ اللحوم والدواجن والسكر والأرز بشكل يومي، وجاءت أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية على النحو التالي.

أسعار البلح والتمور
سجل سعر كيلو البلح النصف جاف 45 جنيها.
بلغ سعر بلح صفوة الواحات عبوة 700 جرام 40 جنيها.
سجل بلح نعمة عبوة 700 جرام 42 جنيها.
استقر سعر بلح الرحاب عبوة 700 جرام عند 50 جنيها.

أسعار قمر الدين عبوة 400 جرام
قمر الدين وفير سجل 80 جنيها للعبوة.
قمر الدين الشلال بلغ 70 جنيها.
قمر الدين الأسطورة سجل 65 جنيها.
قمر الدين المصري الشعبي توفر بسعر 25 جنيها.

أسعار المكسرات للكيلو
سجل البندق القلب مقاس 13 15 نحو 600 جنيه، بينما بلغ البندق الحصى الأمريكي 300 جنيه.
جاء اللوز القلب مقاس 30 27 بسعر 540 جنيها، واللوز الحصى الأمريكي 300 جنيه.
عين الجمل القلب ربع بلغ 480 جنيها، والأنصاف إكسترا 530 جنيها، والحصى الأمريكي 300 جنيه.
تراوح سعر الفستق الحصى الني بين 640 و720 جنيها حسب المقاس.
سجل الكاجو الفيتنامي الني ما بين 680 و730 جنيها وفقا للجودة.

أسعار جوز الهند والزبيب
بلغ سعر جوز الهند كامل الدسم 260 جنيها للكيلو.
سجل جوز الهند نصف كامل الدسم 160 جنيها للكيلو.
استقر سعر الزبيب النباتي جولدن العالمية عند 200 جنيه للكيلو.

أسعار الفواكه المجففة
تراوح سعر التين المجفف المدور بين 100 و130 جنيها.
بدأ سعر المشمشية التركي من 200 جنيه ووصل إلى 400 جنيه حسب المقاس.
تراوحت أسعار القراصيا الأرجنتيني بين 280 و300 جنيه للكيلو.

أسعار ياميش رمضان 2026 في الأسواق
تشهد الأسواق المصرية رواجا ملحوظا مع انطلاق عروض ياميش رمضان 2026، حيث تتنافس السلاسل التجارية على تقديم تشكيلات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات في جميع المحافظات.

أسعار اللوز والفستق وعين الجمل ربع كيلو
سجل ربع كيلو اللوز القلب المحمص 140 جنيها، واللوز القلب الني 135 جنيها.
بلغ سعر ربع كيلو الفستق المحمص 195 جنيها.
سجل ربع كيلو عين الجمل القلب 155 جنيها.
عبوة ميكس مكسرات محمص ربع كيلو بلغت 190 جنيها.

أسعار الكاجو والبندق ربع كيلو
سجل ربع كيلو البندق القلب المحمص 245 جنيها، والبندق القلب الني 235 جنيها.
بلغ سعر ربع كيلو الكاجو المحمص 170 جنيها، والكاجو الني 160 جنيها.

أسعار مكسرات الحصى بالكيلو
سجل بندق الحصى 380 جنيها للكيلو.
بلغ سعر لوز الحصى 280 جنيها.
استقر عين الجمل الحصى عند 280 جنيها للكيلو.

وفيما يخص الزبيب والتمور، تراوح سعر كيلو الزبيب بين 95 و110 جنيهات حسب الجودة، بينما سجلت عبوة القراصيا زنة 180 جراما نحو 80 جنيها، وبلغ سعر البلح السيوي 94.95 جنيه للكيلو، في حين استقر سعر تمور الوادي عند 79.95 جنيه، وسجل التمر المحلي عالي الجودة قرابة 60 جنيها للكيلو.

