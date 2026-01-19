قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
أزمة استخباراتية بدولة الاحتلال.. الكشف عن شبكات تجسس داخل الجيش والمتشددين
ضوابط صارمة لترخيص الشركات وحماية العملاء وفقا لقانون التمويل الاستهلاكي
دعاء آخر ليلة في شهر رجب.. كلمات تجلب لك الفرج القريب
الجارديان: بيع جرينلاند لواشنطن يحمل رسالة مدمرة لأوكرانيا
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان: ألف مبروك لأخي ساديو ماني

محمد رمضان
محمد رمضان
ميرنا محمود

وجه الفنان محمد رمضان رسالة للسنغالي ساديو ماني  بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .  

و كتب محمد رمضان: ألف مبروك لأخي ساديو ماني على قيادته منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة أفريقيا، وبالتوفيق لأخي أشرف حكيمي مع منتخب بلاده.

وتابع :شكرًا جزيلًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد المغربي لكرة القدم على التنظيم الممتاز والبطولة الرائعة. 

وتُوّج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الأداء اللافت الذي قدمه طوال مشوار البطولة، والذي تُوّج بقيادة منتخب بلاده للفوز باللقب القاري.


وجاء تتويج ماني تتويجًا طبيعيًا لمستواه الثابت وتأثيره الكبير في نتائج “أسود التيرانجا”، سواء على المستوى الفني أو القيادي داخل الملعب.

السنغال بطلاً لأمم إفريقيا للمرة الثانية

نجح منتخب السنغال في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثمين على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية. اللقاء الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله في الرباط، شهد ندية كبيرة بين المنتخبين، إلا أن الخبرة والواقعية السنغالية حسمتا المواجهة في لحظاتها الحاسمة.

نهائي قوي وحسم في التفاصيل

جاءت المباراة النهائية قوية ومتكافئة، حيث فرض المنتخب المغربي أسلوبه بالاستحواذ والضغط، في المقابل اعتمد المنتخب السنغالي على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة. وتمكن “أسود التيرانغا” من استغلال إحدى الفرص القليلة التي سنحت لهم، ليسجلوا هدف الفوز ويحافظوا عليه حتى صافرة النهاية.

دور حاسم لساديو ماني

كان لساديو ماني دور محوري في تتويج منتخب بلاده باللقب، حيث قدّم أداءً متوازنًا بين الصناعة والتسجيل، إلى جانب تحركاته المستمرة التي أربكت دفاعات المنافسين. كما أظهر ماني شخصية القائد داخل الملعب، وأسهم بخبرته في توجيه زملائه خلال المباريات الصعبة 

محمد رمضان ساديو ماني 2025 تألق ساديو ماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد