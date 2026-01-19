سعر كيلو الفراخ البيضاء.. وصل 66 جنيها

تشهد أسعار الفراخ اليوم حالة من التراجع داخل بورصة الدواجن والأسواق المحلية، يهتم المواطنين بمتابعة الأسعار اليومية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة وحركة العرض والطلب.

أسعار الفراخ اليوم

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في السوق، وترقب المستهلكين لأي تغيرات جديدة قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 19 يناير 2026 داخل بورصة الدواجن والأسواق المحلية، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو جنيه واحد، بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء تراجعا داخل المزارع ومحال بيع الدواجن، وسجل سعر الكيلو المستويات التالية:

سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة والبورصة 66 جنيها

سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق للمستهلك 77 جنيها

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين 19 يناير 2026 داخل المزارع والأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة والبورصة 86 جنيها

سعر كيلو الفراخ الساسو بالأسواق للمستهلك 96 جنيها

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ الأمهات اليوم



واصلت أسعار الفراخ الأمهات تراجعها داخل السوق المحلي، وسجل سعر الكيلو المستويات التالية:

سعر كيلو الفراخ الأمهات داخل المزرعة والبورصة 54 جنيها

سعر كيلو الفراخ الأمهات بالأسواق للمستهلك 64 جنيها

سعر الفراخ البلدي اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين داخل المزارع ومحال البيع، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزرعة والبورصة 90 جنيها

سعر كيلو الفراخ البلدي بالأسواق للمستهلك 100 جنيه

ويأتي تراجع أسعار الدواجن اليوم في ظل توازن نسبي بين حجم المعروض والطلب داخل الأسواق، مع ترقب التجار والمستهلكين لتحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة.

أسعار الفراخ اليوم



وفي ضوء تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات والبلدي، يظل سوق الدواجن مرهونا بعدة عوامل مؤثرة، أبرزها أسعار الأعلاف وحجم المعروض وتكاليف الإنتاج.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع متابعة دقيقة من التجار والمستهلكين لتحركات الأسعار، في انتظار استقرار نسبي ينعكس على القدرة الشرائية للأسر المصرية.