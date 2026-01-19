قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد وفاة 5 أطفال.. طرق اختيار كاشف تسريب الغاز المنزلي

كيفية اختيار كاشف الغاز المناسب لمنزلك
كيفية اختيار كاشف الغاز المناسب لمنزلك
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية اختيار كاشف الغاز المناسب للمنزل للحماية من تسرب الغاز المنزلي، وذلك بعد واقعة مصرع 5 أطفال في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وفي ظل تعدد أجهزة كشف الغاز بالأسواق، يزيد تساؤل المواطنون حول أفضل الأنواع المناسبة للاستخدام المنزلي، والفروق بين الأجهزة المتاحة من حيث الإمكانيات والسعر.

كاشف تسرب الغاز

أنواع أجهزة كشف الغاز في السوق المصري

تنقسم أجهزة كشف تسرب الغاز المتداولة حاليا إلى 3 فئات رئيسية، تختلف وفقا للتقنيات المستخدمة ومستوى الأمان المطلوب.

الكاشف المستقل البسيط

يعد الأكثر انتشارا ومناسبا للشقق السكنية الصغيرة، ويعمل من خلال توصيله مباشرة بمصدر الكهرباء. يحتوي على حساس يطلق إنذارا صوتيا فور اكتشاف تسرب الغاز، ويتميز بسهولة التركيب دون الحاجة إلى فني مختص، مع تكلفة منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى، ويتراوح سعره بين 450 و750 جنيها.

الكاشف الذكي المتصل بالإنترنت

يعتمد هذا النوع على الاتصال بشبكة الواي فاي، ويرتبط بتطبيق على الهاتف المحمول. 

وبالإضافة إلى الإنذار الصوتي، يرسل إشعارات فورية إلى الهاتف في حال حدوث تسرب أثناء عدم وجود أصحاب المنزل. 

ويعد مناسبا للأسر التي تضم أطفالا أو كبار سن، ويتراوح سعره بين 1100 و1800 جنيه.

كاشف تسرب الغاز

النظام المتكامل لقطع الغاز

يوفر أعلى مستوى من الأمان، ويتكون من جهاز كشف متصل بصمام كهربائي يتم تركيبه على محبس الغاز الرئيسي. 

عند اكتشاف أي تسرب، يقوم النظام بقطع الغاز تلقائيا عن المنزل بالكامل. 

ويوصى به في الفلل والمنازل الكبيرة، ويبدأ سعره من 3500 جنيه، ويتطلب تركيبه بواسطة فني غاز متخصص.

آلية عمل أجهزة كشف الغاز

تعتمد الأجهزة على استشعار تركيز الغاز في الهواء، وعند تجاوز النسبة الآمنة، والتي قد تصل إلى 5 في المئة من الحد الأدنى للاشتعال، يطلق الجهاز إنذارا صوتيا قويا يتيح للأفراد فرصة التدخل السريع وفتح النوافذ والتهوية قبل وقوع الكارثة.

أماكن تركيب أجهزة الكشف

تنصح إرشادات السلامة بتركيب أجهزة كشف الغاز بالقرب من مصادر الغاز مثل السخان والبوتاجاز، وفي ممرات الشقق، وعند مداخل غرف النوم، لضمان سرعة التنبيه في حال حدوث تسرب.

كاشف تسرب الغاز

حادث مأساوي يعيد التحذير

وجددت واقعة مصرع 5 أطفال في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، التحذيرات من مخاطر إهمال وسائل الأمان، حيث لقي الأطفال مصرعهم إثر انفجار سخان غاز وتسرب الأبخرة داخل الشقة التي كانوا يقيمون بها بمفردهم أثناء سفر والديهم للخارج.

وتشير التفاصيل إلى أن إحدى الفتيات كانت تستحم داخل الحمام وقت وقوع الانفجار، ما أدى إلى وفاتها في الحال، بينما تسبب تسرب الغاز في اختناق الأشقاء الأربعة الآخرين أثناء نومهم. 

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأمرت بتشريح الجثامين لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتعد هذه الحادثة من الوقائع المؤلمة التي أثارت حالة من الحزن والغضب بين المواطنين، وأعادت التأكيد على أهمية تركيب أجهزة كشف الغاز كخطوة أساسية لحماية الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

حوادث تسرب الغاز تسرب الغاز البيوت المصرية الكاشف كاشف الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ترشيحاتنا

مصطفى فتحي وزوجته

مصطفى فتحي يتغزل في زوجته بأحدث ظهور عقب كأس الأمم

الزمالك

إجراءات عاجلة فى تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

إنتر ميلان

أول تعليق من مدرب إنتر ميلان على مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد