بعد وفاة 5 أطفال.. طرق اختيار كاشف تسريب الغاز المنزلي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية اختيار كاشف الغاز المناسب للمنزل للحماية من تسرب الغاز المنزلي، وذلك بعد واقعة مصرع 5 أطفال في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وفي ظل تعدد أجهزة كشف الغاز بالأسواق، يزيد تساؤل المواطنون حول أفضل الأنواع المناسبة للاستخدام المنزلي، والفروق بين الأجهزة المتاحة من حيث الإمكانيات والسعر.

كاشف تسرب الغاز

أنواع أجهزة كشف الغاز في السوق المصري

تنقسم أجهزة كشف تسرب الغاز المتداولة حاليا إلى 3 فئات رئيسية، تختلف وفقا للتقنيات المستخدمة ومستوى الأمان المطلوب.

الكاشف المستقل البسيط

يعد الأكثر انتشارا ومناسبا للشقق السكنية الصغيرة، ويعمل من خلال توصيله مباشرة بمصدر الكهرباء. يحتوي على حساس يطلق إنذارا صوتيا فور اكتشاف تسرب الغاز، ويتميز بسهولة التركيب دون الحاجة إلى فني مختص، مع تكلفة منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى، ويتراوح سعره بين 450 و750 جنيها.

الكاشف الذكي المتصل بالإنترنت

يعتمد هذا النوع على الاتصال بشبكة الواي فاي، ويرتبط بتطبيق على الهاتف المحمول.

وبالإضافة إلى الإنذار الصوتي، يرسل إشعارات فورية إلى الهاتف في حال حدوث تسرب أثناء عدم وجود أصحاب المنزل.

ويعد مناسبا للأسر التي تضم أطفالا أو كبار سن، ويتراوح سعره بين 1100 و1800 جنيه.

كاشف تسرب الغاز

النظام المتكامل لقطع الغاز

يوفر أعلى مستوى من الأمان، ويتكون من جهاز كشف متصل بصمام كهربائي يتم تركيبه على محبس الغاز الرئيسي.

عند اكتشاف أي تسرب، يقوم النظام بقطع الغاز تلقائيا عن المنزل بالكامل.

ويوصى به في الفلل والمنازل الكبيرة، ويبدأ سعره من 3500 جنيه، ويتطلب تركيبه بواسطة فني غاز متخصص.

آلية عمل أجهزة كشف الغاز

تعتمد الأجهزة على استشعار تركيز الغاز في الهواء، وعند تجاوز النسبة الآمنة، والتي قد تصل إلى 5 في المئة من الحد الأدنى للاشتعال، يطلق الجهاز إنذارا صوتيا قويا يتيح للأفراد فرصة التدخل السريع وفتح النوافذ والتهوية قبل وقوع الكارثة.

أماكن تركيب أجهزة الكشف

تنصح إرشادات السلامة بتركيب أجهزة كشف الغاز بالقرب من مصادر الغاز مثل السخان والبوتاجاز، وفي ممرات الشقق، وعند مداخل غرف النوم، لضمان سرعة التنبيه في حال حدوث تسرب.

كاشف تسرب الغاز

حادث مأساوي يعيد التحذير

وجددت واقعة مصرع 5 أطفال في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، التحذيرات من مخاطر إهمال وسائل الأمان، حيث لقي الأطفال مصرعهم إثر انفجار سخان غاز وتسرب الأبخرة داخل الشقة التي كانوا يقيمون بها بمفردهم أثناء سفر والديهم للخارج.

وتشير التفاصيل إلى أن إحدى الفتيات كانت تستحم داخل الحمام وقت وقوع الانفجار، ما أدى إلى وفاتها في الحال، بينما تسبب تسرب الغاز في اختناق الأشقاء الأربعة الآخرين أثناء نومهم.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأمرت بتشريح الجثامين لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتعد هذه الحادثة من الوقائع المؤلمة التي أثارت حالة من الحزن والغضب بين المواطنين، وأعادت التأكيد على أهمية تركيب أجهزة كشف الغاز كخطوة أساسية لحماية الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.