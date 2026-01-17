تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

شهدت قرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثا إنسانيا مأساويا، حيث لقي خمسة أشقاء مصرعهم في واقعة مؤلمة، إثر تسرب غاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق شديدة أودت بحياتهم في الحال، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.

وعلى الفور، جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث تم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها الحقيقية، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، كما أصدرت النيابة قرارا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان السبب النهائي للوفاة.

بلاغ رسمي للأجهزة الأمنية بالحادث

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين خمسة أشقاء داخل منزلهم بقرية ميت عاصم، بدائرة مركز بنها، في ظروف غامضة في البداية، ما استدعى تحركا سريعا من الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال شهود عيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ربنا يصبر الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، ولادها الخمسة توفوا اثر تسريب غاز بمنزلهم، بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

وأضاف شهود عيان، أن الدكتورة ابتسام كانت مسافرة يومين لشغلها وتعود فور انتهائها من العمل، وليس على سفر بصفة مستمرة مع زوجها، معقبة: "ربنا يربط على قلوبهم ويثبت عقولهم، اللهم أجرهم في مصيبتهم".

انتقال فوري لقوات الأمن وسيارات الإسعاف

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع البلاغ، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، وبإجراء المعاينة والفحص المبدئي داخل المنزل، تبين وجود خمسة أطفال متوفين في أماكن متفرقة داخل المسكن، دون وجود إصابات ظاهرية أو آثار عنف.

وأكدت المعاينة الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى حادث تسرب غاز داخل المنزل، ما أدى إلى استنشاق الأطفال لكميات كبيرة من الغاز، وتعرضهم للاختناق حتى فارقوا الحياة.

أسماء الضحايا وأعمارهم

وأسفرت التحريات عن أن الضحايا هم الأشقاء الخمسة:

- إبراهيم. ع، يبلغ من العمر 15 عاما

- خديجة، 14 عاما

- رقية، 13 عاما

- مريم، 12 عاما

- جنة، 8 سنوات

وهم جميعا من أسرة واحدة، ما ضاعف من حجم المأساة وأثار حالة من الحزن الشديد بين ذويهم وأهالي القرية.

تسرب الغاز السبب المبدئي للوفاة

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص كافة ملابسات الواقعة، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى لوضعها تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الصفة التشريحية بواسطة الطب الشرعي، واستكمال التحقيقات اللازمة للتأكد من سبب الوفاة، ومعرفة كيفية حدوث تسرب الغاز، وما إذا كان هناك إهمال أو خلل فني أدى إلى وقوع الحادث.

استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي الوقت ذاته، تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها المكثفة لكشف جميع تفاصيل وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، عقب انتهاء التحقيقات، في إطار الحرص على الوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.