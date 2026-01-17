قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين القصاص

شهدت قرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثا إنسانيا مأساويا، حيث لقي خمسة أشقاء مصرعهم في واقعة مؤلمة، إثر تسرب غاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق شديدة أودت بحياتهم في الحال، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.

وعلى الفور، جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث تم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها الحقيقية، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، كما أصدرت النيابة قرارا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان السبب النهائي للوفاة.

بلاغ رسمي للأجهزة الأمنية بالحادث

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين خمسة أشقاء داخل منزلهم بقرية ميت عاصم، بدائرة مركز بنها، في ظروف غامضة في البداية، ما استدعى تحركا سريعا من الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال شهود عيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ربنا يصبر الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، ولادها الخمسة توفوا اثر تسريب غاز بمنزلهم، بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

وأضاف شهود عيان، أن الدكتورة ابتسام كانت مسافرة يومين لشغلها وتعود فور انتهائها من العمل، وليس على سفر بصفة مستمرة مع زوجها، معقبة: "ربنا يربط على قلوبهم ويثبت عقولهم،  اللهم أجرهم في مصيبتهم".

انتقال فوري لقوات الأمن وسيارات الإسعاف

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع البلاغ، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، وبإجراء المعاينة والفحص المبدئي داخل المنزل، تبين وجود خمسة أطفال متوفين في أماكن متفرقة داخل المسكن، دون وجود إصابات ظاهرية أو آثار عنف.

وأكدت المعاينة الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى حادث تسرب غاز داخل المنزل، ما أدى إلى استنشاق الأطفال لكميات كبيرة من الغاز، وتعرضهم للاختناق حتى فارقوا الحياة.

أسماء الضحايا وأعمارهم

وأسفرت التحريات عن أن الضحايا هم الأشقاء الخمسة:

 - إبراهيم. ع، يبلغ من العمر 15 عاما

 - خديجة، 14 عاما

 - رقية، 13 عاما

 - مريم، 12 عاما

 - جنة، 8 سنوات

وهم جميعا من أسرة واحدة، ما ضاعف من حجم المأساة وأثار حالة من الحزن الشديد بين ذويهم وأهالي القرية.

تسرب الغاز السبب المبدئي للوفاة

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص كافة ملابسات الواقعة، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى لوضعها تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الصفة التشريحية بواسطة الطب الشرعي، واستكمال التحقيقات اللازمة للتأكد من سبب الوفاة، ومعرفة كيفية حدوث تسرب الغاز، وما إذا كان هناك إهمال أو خلل فني أدى إلى وقوع الحادث.

استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي الوقت ذاته، تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها المكثفة لكشف جميع تفاصيل وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، عقب انتهاء التحقيقات، في إطار الحرص على الوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

بنها وفاة بسبب الغاز تسريب الغاز وفاة خمسة أشقاء القلويبية جامعة بنها

