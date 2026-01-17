حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

شهد طريق الواحات حادث تصادم مروع راح ضحيته طالبين بمدرسة ثانوية عقب خروجهما من الامتحان.

الطالب حسن محمود اثناء حفظ القرآن

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات بمدينة ٦ أكتوبر وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص مصرع طالبين بسبب شدة التصادم بين سيارتين.

اشارت التحريات إلى أن الضحيتين طالبين بالصف الثاني الثانوي الاول يدعى حسن محمود نجل صاحب شركة عطور شهيرة بأكتوبر والثاني عبد الرحمن أحمد وانهما عقب خروجهما من الامتحان وقع الحادث ولقيا مصرعهما.

الطالب حسن محمود

صرحت النيابة المختصة بدفن جثماني الطالبين وشيعا لمثواهما الاخير في جنازة مهيبة.