تفاصيل القبض على شابين يصوران طريق الواحات بطائرة درون

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بإلقاء القبض على شابين بحوزتهما طائرة درون مزودة بكاميرا تصوير أثناء قيامهما بالتصوير لإحدى اللافتات بالجزيرة الوسطى بطريق الواحات.

تمكنت قوات الأمن من ضبطهما وبمواجهتهما حول سبب حيازة طائرة درون ذكر الأول أنه يعمل مصور وأن الطائرة الدرون ملكًا له، وأفاد الثاني أنه يعمل بشركة تسويق عقاري واستعان بالأول لتصوير لافتة إعلان كمبوند، وتولت النيابة التحقيق.