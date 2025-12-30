حبس 4 متهمين 3 سنوات بتهم احتيال عبر استغلال بيانات المواطنين بالجيزة

قضت محكمة الجنح بالجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم بدفع تعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لكل مجني عليه، بعد ثبوت تورطهم في جرائم احتيال استهدفت عدة مواطنين.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استغلوا بيانات المواطنين الشخصية لإيهامهم بالحصول على جوائز أو سلع بسيطة، مقابل توقيعات تحولت لاحقًا إلى مديونيات ضخمة، بلغت في بعض الحالات 600 ألف جنيه لكل ضحية، دون علمهم أو موافقتهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين نظموا حملة وهمية لتوزيع جوائز في مناطق شعبية، واستعانوا بسيدة وابنتها وموظف بإحدى الشركات لتسهيل عمليات الشراء الوهمية، مستخدمين بيانات الضحايا لإتمام التعاقدات والاستيلاء على الأموال والسلع.

وأدى ذلك إلى تسجيل 15 حالة من الضحايا الذين تكبدوا أضرارًا مالية وملاحقات قانونية، فيما تولت النيابة التحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحكمة، التي أصدرت الحكم اليوم.