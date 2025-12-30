قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
حوادث

حبس 4 متهمين 3 سنوات بتهم احتيال عبر استغلال بيانات المواطنين بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قضت محكمة الجنح بالجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم بدفع تعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لكل مجني عليه، بعد ثبوت تورطهم في جرائم احتيال استهدفت عدة مواطنين.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استغلوا بيانات المواطنين الشخصية لإيهامهم بالحصول على جوائز أو سلع بسيطة، مقابل توقيعات تحولت لاحقًا إلى مديونيات ضخمة، بلغت في بعض الحالات 600 ألف جنيه لكل ضحية، دون علمهم أو موافقتهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين نظموا حملة وهمية لتوزيع جوائز في مناطق شعبية، واستعانوا بسيدة وابنتها وموظف بإحدى الشركات لتسهيل عمليات الشراء الوهمية، مستخدمين بيانات الضحايا لإتمام التعاقدات والاستيلاء على الأموال والسلع.

وأدى ذلك إلى تسجيل 15 حالة من الضحايا الذين تكبدوا أضرارًا مالية وملاحقات قانونية، فيما تولت النيابة التحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحكمة، التي أصدرت الحكم اليوم.

محكمة الجنح الجيزة حبس تشكيل عصابي احتيال

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
