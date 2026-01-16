الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام عدة أشخاص يستقلون سيارتين ملاكى بإجبار سيدة على إستقلال السيارة بصحبتهم والهرب بها من أمام أحد العقارات بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص ، وسيدتين مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) وبحوزتهم سيارتين ملاكى "الظاهرتان بمقطع الفيديو" ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بقيامه بإستئجار شقة من (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) والإتفاق مع (صديقيه والسيدتين) على التقابل بها ، وعقب ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم و السيدتين لخلافات مالية فقاموا على إثرها بإصطحاب السيدتين عنوة إلى خارج الشقة وإجبارهم على إستقلال سيارة أحدهم وترك إحداهما بأحد الطرق وتوصيل الأخرى لمحل إقامتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





