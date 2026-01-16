المنيا .. اصابة 11 شخصا في حادث تصادم نقل وميكروباص بصحراوي مطاي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال المنيا، حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا ، تم نقلهم إلى المستشفي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سيارة نقل وأخرى ميكروباص وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان التصادم، إلى جانب القوات الأمنية، حيث تم تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية لمنع حدوث تكدسات أو حوادث أخرى على الطريق.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، ما أدى إلى إصابة 11 شخص وهم اشراف. م. م 60 سنة ، وأحمد. م. م 37 سنة، وولاء. ع. ع 35 سنة، وسجود. ع. ف 7 سنوات، وعبد الفتاح. م. م 39 سنه، ووائل. م. م 39 سنه عامل، وخديجه. م. م 35 سنه، ونورا. ن. ف 35 سنة، وشبيب. ع. ن 60 سنة، ومصطفي. م. م67 سنه، واحمد. ح. م 16 سنة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور خفيفة، إلى جانب اشتباه ارتجاج بالمخ لبعض الحالات، دون تسجيل أي إصابات خطرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الفحص الفني واستكمال التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد المرور حفاظًا على أرواح المواطنين.