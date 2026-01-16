قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد بقرى مراكز المنيا

افتتاح 5 مساجد في المنيا
افتتاح 5 مساجد في المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح 5 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بعدد من قرى ومراكز محافظة المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتهيئة المساجد لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح المساجد يأتي ضمن اهتمام الدولة بتطوير دور العبادة ورفع كفاءتها، بما يوفر أجواء إيمانية مناسبة للمصلين، ويسهم في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية داخل المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المساجد التي تم افتتاحها شملت مسجد الغربي بقرية بني حكم بمركز سمالوط، ومسجد السلام بقرية أولاد الشيخ ومسجد الإصلاح الزراعي بكوم علي حلمي بمركز مغاغة، ومسجد الشرابية بقرية دلجا بمركز ديرمواس ، ومسجد الشرفا بقرية بهدال بمركز المنيا.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المساجد على مستوى المحافظة، بما يحقق رسالة المسجد في العبادة والتوعية وبناء الإنسان، ويخدم احتياجات المواطنين بمختلف القرى والمراكز.

المنيا مساجد افتتاح تطوير

