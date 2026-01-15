قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يفتتح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بتخفيضات تتجاوز 30%.. شاهد

ايمن رياض

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا لافتتاح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض «أوكازيون دمياط » للأثاث بساحة استراحة المحافظة القديمة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، ويستمر في الفترة من 15 يناير الجارى وحتى 7 فبراير المقبل، تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،  والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتعاون مع غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط،وذلك في إطار دعم الصناعات الوطنية والمنتج المحلى.

 ويأتي تنظيم المعرض في إطار المبادرات التي تنفذها الغرفة التجارية بدمياط لدعم الصناعة المحلية، حيث تُعد هذه المبادرة هي رقم 23 على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته، كما تمثل الدورة الرابعة على التوالى التى تقام بمحافظة المنيا، في تأكيد واضح على نجاح المبادرة واستمراريتها وتحقيقها لأهدافها الاقتصادية والمجتمعية.

 وأكد محافظ المنيا أن إقامة هذا المعرض يعد خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات ودعم المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه .
 
وتفقد اللواء كدوانى ، أجنحة المعرض المُقام بمشاركة 32 عارضاً من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الحديث والمتنوع بين غرف نوم رئيسية، وسفرة، وصالون وأنتريهات، حيث يقدم منتجات متنوعة تلبي جميع الأذواق بأسعار تنافسية، بما يعزز حركة البيع والشراء ويدعم الصناعات المحلية، وذلك بتخفيضات تصل إلي أكثر من 30% طوال فترة المعرض، مقدماً الشكر لكل صاحب جهد وللتعاون المثمر مع الغرفة التجارية .  
  
جاء ذلك بحضور ، اللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ،  وأيمن رخا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط ، ومسعد الرداد عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شعبة الأثاث والمسؤول عن  تنظيم المبادرة .

لينك البث المباشر

https://www.facebook.com/share/v/1GJuuu3eWF/?mibextid=oFDknk
 

المنيا محافظ المنيا افتتاح المعرض

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس بالكنيسة الأثرية بدير الأنبا برسوم بالمعصرة

سيادة المطران جان ماري شامي

المطران جان ماري شامي يدعو للصوم والصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط

المحامين

نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق العملية الانتخابية

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

