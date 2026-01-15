المنيا.. تجميل وتشجير كورنيش النيل بالنخيل الملكي والمساحات الخضراء |شاهد

تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال التجميل الجارية بالكورنيش، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المسطحات الخضراء وتحسين المشهد البصري بالمناطق الحيوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

فقد تضمنت الأعمال الجارية زراعة النخيل الملكي بعدد من المواقع، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية بمدينة المنيا، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مدينة المنيا ان النخيل الملكي يعد من أبرز أنواع نخيل الزينة، لما يتمتع به من شكل جمالي مميز ويمتاز بساق مغزلي قوي البنية مكسو بلحاء أملس رمادي فاتح، تتخلله حلقات منتظمة تمثل مواضع تساقط الأوراق، إلى جانب أوراقه الإكليلية المجمعة خفيفة التقوس ذات اللون الأخضر الداكن، والتي يصل طولها إلى نحو أربعة أمتار، ما يمنحه حضورًا حضاريًا لافتًا في الشوارع والميادين العامة.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتجميل المدينة ورفع كفاءتها البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري اللائق بمدينة المنيا، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مشروعات التطوير.