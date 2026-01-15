قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل
بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية
مدبولي: بدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يوم مهم في تاريخ موانئ مصر
بتهمة التجسس.. روسيا تطرد دبلوماسيا من السفارة البريطانية في موسكو
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة "توياما" في اليابان
كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق
بث مباشر.. مدبولي يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر للحاويات
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا
تخفيضات عيد الشرطة وقرب رمضان.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
محافظات

المنيا.. تجميل وتشجير كورنيش النيل بالنخيل الملكي والمساحات الخضراء |شاهد

كورنيش المنيا يتنزين بالنخيل الملكي
كورنيش المنيا يتنزين بالنخيل الملكي
ايمن رياض

تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال التجميل الجارية بالكورنيش، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المسطحات الخضراء وتحسين المشهد البصري بالمناطق الحيوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

فقد تضمنت الأعمال الجارية زراعة النخيل الملكي بعدد من المواقع، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية بمدينة المنيا، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مدينة المنيا ان النخيل الملكي  يعد من أبرز أنواع نخيل الزينة، لما يتمتع به من شكل جمالي مميز ويمتاز بساق مغزلي قوي البنية مكسو بلحاء أملس رمادي فاتح، تتخلله حلقات منتظمة تمثل مواضع تساقط الأوراق، إلى جانب أوراقه الإكليلية المجمعة خفيفة التقوس ذات اللون الأخضر الداكن، والتي يصل طولها إلى نحو أربعة أمتار، ما يمنحه حضورًا حضاريًا لافتًا في الشوارع والميادين العامة.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتجميل المدينة ورفع كفاءتها البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري اللائق بمدينة المنيا، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مشروعات التطوير.

المنيا محافظ المنيا كورنيش النيل النخيل المسطحات الخضراء

