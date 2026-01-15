انتعاش السياحة في المنيا.. نصف مليون زائر للمواقع الأثرية والسياحية.. واستقبال 312 باخرة نيلية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع السياحة يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تشهد تحولًا نوعيًا في المشهد السياحي، بما تمتلكه من مقومات أثرية وتاريخية فريدة تمتد عبر مختلف العصور، جعلتها إحدى أهم قلاع السياحة الثقافية والدينية في مصر.

وأوضح المحافظ أن «عروس الصعيد»، نجحت خلال عام 2025 في تحقيق طفرة سياحية غير مسبوقة، مكنتها من الانتقال من مجرد محطة عبور إلى وجهة سياحية مستقلة على الخريطة العالمية، مستفيدة من الزخم الدولي المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي أسهم في تسليط الضوء على كنوز المحافظة الأثرية، من تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن، وصولًا إلى مسار رحلة العائلة المقدسة، بما يقدم منتجًا سياحيًا متكاملًا يجمع بين عمق التاريخ وتطور البنية الخدمية.

وفي إطار تنفيذ خطة وزارة السياحة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، أشار اللواء كدواني إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية، شملت تشكيل لجنة للمتابعة والصيانة الدورية للمسار بمركز سمالوط، وإعداد تصور شامل لتطوير المنطقة المحيطة بدير السيدة العذراء، حيث تم اختيار موقع بمساحة 5 أفدنة لإقامة مشروع فندقي سياحي متكامل بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الوطني (نيهرا)، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصه، كما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز بني مزار لاستكمال تجهيزات منطقة البهنسا، ورفع كفاءة الساحات والمرافق، تمهيدًا لافتتاح أضرحة الصحابة والشهداء عقب الانتهاء من أعمال الترميم.

وأضاف اللواء كدوانى أن المحافظة نجحت في إزالة معوقات فنية واستراتيجية أمام تطوير المواقع الأثرية، من بينها حل مشكلة الدفع النفقي للكهرباء بالمتحف الآتوني، بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والري والآثار والسياحة، إلى جانب تطوير مداخل المحافظة على الطرق الصحراوية وطريق الجيش، وتزويدها بلوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

ولتعزيز عناصر السلامة والأمان، تم تنفيذ خطة متكاملة لتأمين المراسي السياحية، شملت تحديث منظومة الحماية المدنية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة بمراسي «تل العمارنة» و«إخناتون» وتجديد تراخيص مراسي «إخناتون، نفرتيتي، وتل العمارنة»، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأفواج السياحية وفق أعلى المعايير.

وشهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في مجال الترويج السياحي الذكي، حيث أطلقت المحافظة ممثلة فى الادارة العامة للسياحة تطبيقًا إلكترونيًا للهواتف المحمولة يُعد دليلًا سياحيًا متكاملًا، يضم بيانات الفنادق، والمستشفيات، والمرشدين السياحيين، ووسائل النقل، والمعلومات الأثرية، إلى جانب توفير مرشدين مؤهلين ووسائل انتقال آمنة.

كما تم إنتاج فيلم ترويجي عن دير السيدة العذراء باللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع وزارة السياحة، واستقبال وفود «شباب المصريين بالخارج»، وفنانين تشكيليين ضمن مراسم بني حسن، ووفود المبادرة الرئاسية «أهل مصر»، دعمًا لجهود الترويج للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن مؤشرات السياحة الوافدة والنيلية عكست نجاح هذه الجهود، حيث استقبلت المنيا خلال العام الماضى 312 باخرة سياحية ضمن رحلات (القاهرة – أسوان)، على متنها 8,690 سائحًا، فضلًا عن استقبال المواقع الأثرية 521,893 زائرًا من مختلف الجنسيات، وهو ما يؤكد ترسيخ مكانة المنيا كوجهة سياحية متكاملة ومستدامة.

وفي إطار دعم الفعاليات الثقافية والسياحية، شاركت الإدارة العامة للسياحة في تنظيم والإشراف على عدد من الأحداث المهمة، من بينها المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، واحتفالات مولد السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، واليوم العالمي للسياحة، ومهرجان المنيا الدولي للمسرح، إلى جانب احتفالية تراثية بمناسبة إدراج وجبة «الكشري» على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، بالتعاون مع المتحف الآتوني.