للرقابه على الأسواق.. تحرير 3343 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط وضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أن النتائج التي حققتها مديرية التموين خلال شهر ديسمبر تعكس جدية الدولة في مواجهة الغش التجاري وضبط منظومة التداول، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لكافة الحملات التموينية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة الرقابية لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية، حررت خلال شهر ديسمبر الماضى 3343 محضرًا تموينيًا متنوعة، شملت 2646 محضرًا للمخابز ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الإنتاج، إلى جانب 101 محضر للتجار التموينيين، و596 محضرًا بالأسواق.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، من بينها دقيق بلدي مدعم، وسكر، وأرز، وزيوت، ومكرونة، إلى جانب سلع مجهولة المصدر وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، والتجميع.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة، مع تكثيف الرقابة خلال الفترات المقبلة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.

