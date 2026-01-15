قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل
بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية
مدبولي: بدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يوم مهم في تاريخ موانئ مصر
بتهمة التجسس.. روسيا تطرد دبلوماسيا من السفارة البريطانية في موسكو
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة "توياما" في اليابان
كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق
بث مباشر.. مدبولي يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر للحاويات
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا
تخفيضات عيد الشرطة وقرب رمضان.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
للرقابه على الأسواق.. تحرير 3343 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية بالمنيا

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط وضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أن النتائج التي حققتها مديرية التموين خلال شهر ديسمبر تعكس جدية الدولة في مواجهة الغش التجاري وضبط منظومة التداول، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لكافة الحملات التموينية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة الرقابية لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية، حررت خلال شهر ديسمبر الماضى  3343 محضرًا تموينيًا متنوعة، شملت 2646 محضرًا للمخابز ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الإنتاج، إلى جانب 101 محضر للتجار التموينيين، و596 محضرًا بالأسواق.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، من بينها دقيق بلدي مدعم، وسكر، وأرز، وزيوت، ومكرونة، إلى جانب سلع مجهولة المصدر وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، والتجميع.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة، مع تكثيف الرقابة خلال الفترات المقبلة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.
 

