محافظات

محافظ المنيا يستعرض مشروعات التعاون الدولي المنفذة خلال عام 2025

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حصاد مشروعات التعاون الدولي المنفذة بالمحافظة لعام 2025، من خلال عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن المنيا شهدت خلال العام الماضي زيارات مكثفة لوفود دولية وسفراء وممثلي منظمات أممية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الممولة من جهات دولية، والتي تنوعت مجالاتها بين الزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والتعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

وأشار اللواء كدواني إلى تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها مشروع الصرف الزراعي بقرية صفط الشرقية، حيث استقبل المحافظ سفيرة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها لمتابعة مشروع الصرف الزراعى بقرية صفط الشرقية، إلى جانب زياراتها الميدانية لمعالم سياحية بالمحافظة، فضلا عن زيارات لجامعتي المنيا ودراية للتعاون الاكاديمى.

وفي مجال الابتكار الزراعي، استقبلت المحافظة وفد مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع الحكومة المصرية والسفارتين الهولندية والسويسرية والوكالة الهولندية للمشروعات والتنمية (RVO)، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية لقريتي الطيبة والروبي بمركز سمالوط، ويستهدف المشروع رفع كفاءة الجمعيات الزراعية والمزارعين، وزيادة دخول صغار المزارعين، وتبني أساليب الزراعة الحديثة خلال مراحل الإنتاج والحصاد، ويُنفذ على مدار عدة سنوات.

كما استقبل المحافظ بعثات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لمتابعة أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، الذي يهدف إلى تطوير نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية وزيادة الرقعة الزراعية بمناطق الظهير الصحراوي بمركزي سمالوط ومطاي، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب متابعة مشروع (ستار)، الهادف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، خاصة النساء والشباب، وزيادة دخول الأسر بالقرى المستهدفة بالأراضي القديمة.

وفي إطار دعم الطفولة والتعليم، نفذت فعاليات المنتدى التعليمي لتعزيز التحصيل الدراسي للأطفال، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، ضمن تطبيق نموذج المدارس الآمنة، والذي يستهدف رعاية الطفولة المبكرة، وحماية الطفل، وتحسين التعليم الأساسي، والصحة والتغذية المدرسية، مع التوسع في تعميم النموذج على مدارس المحافظة.

كما شاركت المحافظة ممثلة فى إدارة العلاقات الدولية في تنفيذ مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبدعم من الحكومة النرويجية، والذي شمل إنشاء مدارس حقلية، وتوزيع رؤوس ماشية، ودعم صغار المزارعين والمرأة الريفية، ويستمر تنفيذ المشروع حتى عام 2027.

وفي مجال تمكين المرأة، استعرض المحافظ المشروعات الممولة من الحكومة الكندية، وعلى رأسها مشروع «رابحة»، المنفذ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يستهدف تمكين أكثر من 6300 سيدة اقتصاديًا بعدد من المحافظات، من بينها المنيا، حتى عام 2027.

كما تضمنت مشروعات التعاون الدولي عددًا من المبادرات التنموية الأخرى، من بينها مشروع الفصول الحقلية لتمكين المزارعات الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون التنموي الدولي، ومشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ومنحة عينية من مؤسسة مصر الخير بتمويل بنك QNB لدعم الأشخاص ذوي الهمم، ومشروع «ابنتي الغالية» لتعليم الفتيات والحد من التسرب من التعليم، إلى جانب برامج التبادل الثقافي بالتعاون مع السفارة الأمريكية.

وأكد اللواء كدواني أن هذه المشروعات تعكس ثقة الشركاء الدوليين في مناخ العمل بمحافظة المنيا، وتؤكد نجاح الدولة المصرية في توجيه الدعم الدولي نحو مشروعات تنموية حقيقية تمس حياة المواطنين، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للشركاء الدوليين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء المنيا.

المنيا محافظ المنيا التنمية مشروعات التعاون الدولي

