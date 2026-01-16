بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا

افتتحت مديرية أوقاف المنيا، المسجد الغربي الكبير بقرية بني حكم التابعة لمركز سمالوط غرب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشامل، في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير وعمارة بيوت الله والارتقاء بالخدمة الدعوية.

وأقيم المسجد على مساحة تبلغ نحو 350 مترًا مربعًا، وتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية لأهالي القرية، وبتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه تقريبًا، بما يعكس روح التعاون والمشاركة المجتمعية في دعم المشروعات الدينية والخدمية.

شهد الافتتاح الشيخ الدكتور أحمد عزمي مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنيا ، والشيخ الدكتور أحمد مخلوف مدير إدارات أوقاف المنيا، والشيخ بدران محمود مدير إدارة أوقاف سمالوط، وعويس قاسم رئيس مركز سمالوط، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبيه ونواب البرلمان وأهالي القرية.

