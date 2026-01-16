قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يعلن صدور قرار رئيس الوزراء باعتماد تعديل كردون مدينة المنيا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4962 لسنة 2025، بشأن اعتماد تعديل كردون مدينة المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ المنيا أن القرار نشر بالجريدة الرسمية – العدد رقم 3 الصادر بتاريخ  الخميس 15 يناير 2026، مؤكدًا أن اعتماد التعديل يأتي بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي المعتمد، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، ويخدم احتياجات التوسع العمراني والخدمي بمدينة المنيا.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مع الالتزام الكامل بالضوابط التخطيطية والبنائية، ومنع أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم خطط التنمية العمرانية بما يخدم الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

