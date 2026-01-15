محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد صلاح الدين

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والتي أُقيمت بمسجد صلاح الدين بحي شمال مدينة المنيا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وحضر الاحتفالية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أركان حرب محمد أحمد أبو زيد، مساعد المستشار العسكري، إلى جانب الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

وخلال الاحتفالية، أكد محافظ المنيا أن ذكرى الإسراء والمعراج تُجسد معاني الإيمان والصبر والثبات، وتُرسخ القيم السامية التي تدعو إلى التسامح والعمل والإخلاص، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبجهودها المستمرة في توعية المواطنين وبناء الوعي الديني المستنير.

واستُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عدد من الابتهالات والأدعية الدينية التي عكست الأجواء الروحانية لهذه المناسبة العطرة، كما تضمنت كلمة للدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، استعرض خلالها دور الوزارة في إحياء المناسبات الدينية، والتأكيد على القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحملها ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه السمحة في بناء المجتمع، وتعزيز روح المحبة والتكافل بين أبنائه.