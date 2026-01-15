السجن 15 عامًا لمبلط سيراميك تعدى على صغير في المنيا

قصت محكمة جنايات المنيا، بالسجن لمدة 15 عامًا على شاب يعمل مبلط سيراميك، بعد إدانته بالتعدي جنسيًا على صبي بمركز مغاغة منتصف العام الماضي.

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن قيام المتهم بهتك عرض طفل لم يبلغ من العمر ثمانى عشرة سنة، أثناء تواجده بأحد المساكن مع المتهم لإنهاء أعمال تركيب السيراميك.

استغل الأخير عدم تواجد أحد رفقتهما، واستدرجه إلى إحدى الغرف وهتك عرضه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصداً من ذلك هتك عرضه.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ويدعى ر. ا 22 سنه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، ، فيما قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع تفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود، وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه.

وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، في إطار تطبيق القانون وردع الجرائم التي تمس أمن وسلامة الأطفال.