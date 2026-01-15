قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ابو قرقاص جنوب المنيا،  اليوم الخميس،  حادث انقلاب سيارة ميكروباص،  نتج عنه إصابة 6 أشخاص،  وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ابو قرقاص بالطريق الصحراوي،  وأسفر هذا الحادث عن عدد من الإصابات وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.


انتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي  موقع الحادث، وتبين إصابة 6  أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين،  وتم نقلهم الي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو انفجار الاطار الخلفي للسيارة الميكروباص، مما أدي الي انقلاب السيارة واختلال عجلات القيادة بيد السائق،  وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري لتيسير الحركة المرورية بالطريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات،  واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
 

المنيا ابوقرقاص حادث إصابة

