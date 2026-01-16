قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
محافظات

محافظ المنيا: جاهزية لجان الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لاستقبال 119 ألفًا و301 طالب وطالبة غدًا السبت، 17 يناير الجارى لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 داخل 505 لجان امتحان بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكد محافظ المنيا الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، والالتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، فى اطار توجيهات القيادة السياسية ،مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بنظام المراقبة والملاحظة، واستلام مظاريف الأسئلة في المواعيد المحددة، وانتظام عمل فرق توزيع الأسئلة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وعدم حدوث أي معوقات.

كما شدد محافظ المنيا على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش ومنع حمل أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، لضمان الانضباط وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و301 طالب وطالبة موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن امتحانات هذا العام تُعقد بنظام البوكليت، بإجمالي 4 نماذج امتحانية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة التقييم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

المنيا امتحان الشهادة الإعدادية

