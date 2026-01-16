محافظ المنيا: جاهزية لجان الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لاستقبال 119 ألفًا و301 طالب وطالبة غدًا السبت، 17 يناير الجارى لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 داخل 505 لجان امتحان بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكد محافظ المنيا الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، والالتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، فى اطار توجيهات القيادة السياسية ،مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بنظام المراقبة والملاحظة، واستلام مظاريف الأسئلة في المواعيد المحددة، وانتظام عمل فرق توزيع الأسئلة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وعدم حدوث أي معوقات.

كما شدد محافظ المنيا على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش ومنع حمل أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، لضمان الانضباط وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و301 طالب وطالبة موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن امتحانات هذا العام تُعقد بنظام البوكليت، بإجمالي 4 نماذج امتحانية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة التقييم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.