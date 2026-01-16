غدا السبت .. انطلاق حملة «365 يوم سلامة» بجميع المنشآت الصحية بالمنيا

تنطلق غدا السبت 17 يناير الجارى فعاليات حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وذلك بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى محافظة المنيا، تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك».

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة التوعية القومية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المرضى وذويهم بخطوات ومعايير السلامة، وتعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم، وتقليل المخاطر والأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضاه، بما يسهم في تعزيز الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة، من خلال نشر رسائل توعوية يومية داخل المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، تشمل مطبوعات، وشاشات عرض، وأنشطة توعوية مباشرة، وذلك وفق المحاور المعتمدة لسلامة المرضى، وعلى مدار عام كامل.

