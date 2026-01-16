قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إحالة المتهم بقتل صغاره الثلاثة بالمنيا إلى محكمة الجنايات

ايمن رياض

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة المتهم بقتل أطفاله الثلاثة بإحدى قرى  المنيا، إلى محكمة الجنايات وذلك على خلفية اتهامه بقتلهم عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت أوراق القضية رقم 2361 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، والمقيدة برقم 3296 لسنة 2025، أن المتهم أحمد. ر. ا 35 سنه عامل أقدم على قتل أطفاله الثلاثة داخل مسكن الأسرة، إثر خلافات أسرية مع زوجته.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، مستغلًا وجود الأطفال بمفردهم داخل المسكن، حيث انهال عليهم باستخدام سلاح أبيض " س كين" محدثًا بهم إصابات قطعية أودت بحياتهم، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.

وأضافت التحقيقات أن الجريمة وقعت في دائرة مركز المنيا، وبناءً عليه، وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقررت إحالته محبوسًا احتياطيًا إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته وفقًا لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات، ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات المنيا نظر القضية خلال جلساتها المقبلة.
 

المنيا جنايات إحالة المتهم

