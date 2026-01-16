إحالة المتهم بقتل صغاره الثلاثة بالمنيا إلى محكمة الجنايات

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة المتهم بقتل أطفاله الثلاثة بإحدى قرى المنيا، إلى محكمة الجنايات وذلك على خلفية اتهامه بقتلهم عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت أوراق القضية رقم 2361 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، والمقيدة برقم 3296 لسنة 2025، أن المتهم أحمد. ر. ا 35 سنه عامل أقدم على قتل أطفاله الثلاثة داخل مسكن الأسرة، إثر خلافات أسرية مع زوجته.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، مستغلًا وجود الأطفال بمفردهم داخل المسكن، حيث انهال عليهم باستخدام سلاح أبيض " س كين" محدثًا بهم إصابات قطعية أودت بحياتهم، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.

وأضافت التحقيقات أن الجريمة وقعت في دائرة مركز المنيا، وبناءً عليه، وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقررت إحالته محبوسًا احتياطيًا إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته وفقًا لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات، ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات المنيا نظر القضية خلال جلساتها المقبلة.

