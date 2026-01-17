جامعة بنها تواسي أحد أفراد هيئة التدريس بعد وفاة أطفالها

نعى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها نيابة عن أسرة الجامعة ببالغ الحزن والأسى الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها فى وفاة المغفور لهم أطفالها إثر حادث أليم مساء أمس.



وتتقدم جامعة بنها بخالص التعازي إلى أسرة الزميلة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



وكان مرفق هيئة الإسعاف فرع القليوبية، قد دفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل جثامين 5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر انفجار سخان الغاز، وحدث تسريب غاز ما تسبب في مصرعهم علي الفور، لنقل الجثامين إلي المشرحة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.



وقال أحد جيران ضحايا حادث تسرب الغاز بقرية ميت عاصم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إن إحدى الأشقاء كانت تستحم في الوقت الذي كان فيه بقية إخوتها نائمين على أسرّتهم، حين انفجر سخان الغاز، ما تسبب في وفاة الطفلة على الفور وتسرب الغاز داخل المنزل، ما أدى لاحقًا إلى وفاة باقي الأشقاء الأربعة نتيجة الاختناق.



اكتشاف الواقعة



وأشار إلى أن الخمسة أشقاء يعيشون بمفردهم، حيث يعمل والداهما خارج البلاد، وأن عمتهم هي من اكتشفت الواقعة وأبلغت الجهات المختصة، موضحًا أن العمة أصيبت أيضًا نتيجة استنشاق الغاز وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.