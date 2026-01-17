أثناء غسيل الملابس.. مصرع ربة منزل بصعق كهربائي في بني سويف

لقيت سيدة مصرعها بصعق كهربائي داخل منزلها بقرية صفط الغربية التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، في حادث مأساوي خيّم الحزن بسببه على أهالي القرية، بعد وفاة ربة منزل شابة في مقتبل العمر أثناء قيامها بأعمالها المنزلية اليومية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، يفيد بوفاة ربة منزل تُدعى “آية عويس توفيق” وتبلغ من العمر 30 عامًا، داخل منزلها بقرية صفط الغربية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، كما تم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب ما كشفت عنه التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، فإن السيدة كانت تقوم بأعمال الغسيل داخل حمام المنزل، حيث اعتادت استخدام غسالتين، وأثناء قيامها بنقل الغسيل من إحداهما إلى الأخرى تعرضت لصعق كهربائي مفاجئ نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى سقوطها أرضًا ووفاتها في الحال قبل أن يتمكن أحد من إنقاذها، خاصة أنها كانت بمفردها وقت وقوع الحادث.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الواقعة جاءت قضاءً وقدرًا نتيجة خلل كهربائي مفاجئ، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد الأسرة وعدد من الجيران الذين أكدوا حسن خلق الفقيدة وسيرتها الطيبة، وعدم وجود أي خلافات أو ملابسات غامضة.

وبناءً على ذلك، صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث النهائية للوقوف على الأسباب التفصيلية للحادث.