إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أُصيب أب وأم ونجلتهما باشتباه تسمم غذائي، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة فول وطعمية، داخل منزلهما بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابون باشتباه تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصابين، وهم الأب "محمد .ع.ف" 50 عاما، وزوجته "مرفت.ص.م" 45 سنة، ونجلتهما "منة" 15 عام، أشاروا إلى أنهم تناولوا وجبة فول وطعمية قبل أن تظهر عليهم الأعراض.

وتم توقيع الكشف الطبي على المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وأخذ عينات من الأطعمة لفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.