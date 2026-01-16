قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
محافظات

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أُصيب أب وأم ونجلتهما باشتباه تسمم غذائي، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة فول وطعمية، داخل منزلهما بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابون باشتباه تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصابين، وهم الأب "محمد .ع.ف" 50 عاما، وزوجته "مرفت.ص.م" 45 سنة، ونجلتهما "منة" 15 عام، أشاروا إلى أنهم تناولوا وجبة فول وطعمية قبل أن تظهر عليهم الأعراض.

وتم توقيع الكشف الطبي على المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وأخذ عينات من الأطعمة لفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بني سويف ناصر تسمم

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

السنغال

الجزائر العقدة الوحيدة لأسود التيرانجا في كأس الأمم الأفريقية منذ 2015

كأس الأمم الإفريقية

بطل كأس أمم إفريقيا 2025 يحصل على أعلى مكافأة في تاريخ البطولة .. ويتفوق على اليورو

عصام الشوالي

الشوالي وبدة على الميكروفون.. beIN Sports تعلن عن معلقي نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

بالصور

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

