يسبب الوفاة فورا.. أعراض الاختناق بسبب غاز السخان

في شتاء كل عام، نسمع دوما عن حالة وفاة بسبب تسريب غاز السخان الذي يسبب اختناق ويؤدي للوفاة خلال دقائق، وهو قد يحدث نتيجة غاز السخان او البوتجاز وكذلك الدفاية الكهربائية، حيث تتسرب بعض المواد السامة وتدخل لاجسامنا دون ان نشعر وخلال دقائق معدودة تحدث حال الوفاة نتيجة الاختناق خاصة في حالة تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون الذي لا رائحة له. 

تسريب غاز السخان

أعراض الاختناق بسبب تسريب الغاز

-صداع حاد نتيجة لنقص الأكسجين

- الإحساس بالدوخة والغثيان نتيجة لتأثير المادة على الجهاز الهضمى

-حدوث ضيق فى التنفس والذى  يحدث بسبب نقص الأكسجين

  • الشعور بتعب عام بالجسم وعدة القدرة على تحريك الأرجل واليدين

ماذا تفعل في حالة تسريب غاز ؟

في حالة إصابة أحد الأشخاص، لابد من تهوية المكان جيدا قبل الدخول لإنقاذه، حتى لا يصاب الشخص الآخر بالاختناق، وإخراج المصابين إلى مكان آمن وتهوية المكان، ويتم نقل المصاب إلى مستشفى، ووضعه على جهاز الأكسجين، وإعطائه حقن B12، ويقوم الفريق الطبى بعد ذلك بمعالجة الأعراض، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تسريب غاز السخان 

كيف يتم تجنب حدوث تسريب الغاز من السخان؟

يمكن الحماية من خطر حدوث تسريب غاز من السخان من خلال الصيانة المستمرة، بالإضافة إلى النظر من وقت لأخر على محابس السخان سواء من الداخل والخارج.

كما أن اختيار سخان ذو جودة عالية من الأمور الهامة، بالإضافة إلى غلق محابس الغاز قبل النوم، مع الاهتمام بوجود فتحات تهوية بالحمام.

أعراض الاختناق بأكسيد الكربون و الغاز

 
تتشابه الأعراض الجسدية التي قد تظهر عند التعرض لتسرب الغاز الطبيعي مع تلك التي قد تظهر عند التعرض لنسب اول أكسيد الكربون وذلك بسبب نقص الأكسجين. وتختلف الأعراض باختلاف مستوى التعرض ومدته. 

تشمل أعراض تسرب الغاز الطبيعي ما يلي:

  • الصداع، الذي يكون أحيانًا شديدًا
  • دوخة
  • تعب
  • غثيان
  • التنفس غير المنتظم
  • آلام في الصدر
  • مشاكل في الذاكرة
  • تشوش الرؤية
  • الارتباك وصعوبة التركيز
  • فقدان الوعي
  • الاختناق
علامات تسريب غاز السخان

علامات تسرب غاز السخان

- رائحة البيض الفاسد

رائحة الغاز الطبيعي من أهم العلامات التي تدل على وجود تسرب، لذا تُضيف شركات الغاز مواد كيميائية لخلق رائحة مميزة تشبه الكبريت أو البيض المتعفن، لتسهيل اكتشاف أي تسرب.

تزداد حدة هذه الرائحة كلما زاد حجم التسرب، ما يشير إلى خطورة أكبر.

- صوت هسهسة أو صفير

سماع أصوات غير طبيعية مثل: هسهسة أو صفير يصدر من سخان المياه، يدل على تسرب الغاز حتى لو كان الجهاز مُطفئا.

نصائح مهمة للتعامل مع السخان

- أغلق صمام الغاز فورا عند ملاحظة أي علامة تسرب.

- فتح جميع الأبواب والنوافذ لتهوية المكان.

- الحرص على خروج جميع الأشخاص من المنزل.

- الاتصال بشركة غاز معتمدة أو بخدمات الطوارئ على الفور.

