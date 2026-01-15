بسبب تسرب غاز .. إصابة شخص في حريق بمنزل بأسيوط

أصيب شخص في حريق اندلع اليوم الخميس داخل مطبخ بمنزل بقرية شطب بمحافظة أسيوط، نتيجة تسريب من أنبوبة بوتاجاز، وتم نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل منزل بقرية شطب ووجود مصاب .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل " محمود . ر . ع " نتيجة حيث تسريب أسطوانة بوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران بالمطبخ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع وفيات أو امتداد النيران إلى باقي أجزاء المنزل.

وأسفر الحادث عن إصابة " محمد . ج . ع " جمال عرابي، وجرى نقله إلى مستشفى الإيمان العام.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.