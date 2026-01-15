قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: الاضطرابات انتهت والبلاد تحت السيطرة الكاملة
اليوسفي بـ 17 جنيهًا والفراولة بـ 29 .. أسعار الفواكة في الأسواق
مفوضية اللاجئين: 17 ألف نازح من كردفان ودارفور وصلوا ولاية النيل الأبيض
أول تعليق من روسيا على نشر فرنسا لقواتها بجرينلاند
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: إزالة 11 تعديا في 3 مراكز خلال حملات الموجة الـ 28| صور

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة،  خلال حملات مكبرة نفذت في 3 مراكز بنطاق المحافظة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت مراكز الفتح وصدفا والبداري، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بـ6 قراريط من الأراضي الزراعية،  وإزالة مباني مخالفة على مساحة إجمالية بلغت 1195 متر مربع، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تمكنت من إزالة حالتي تعدي من متغيرات مكانية، فيما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا في إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية، كما جرى إزالة 5 حالات تعدي من متغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري.

وأكد أبو النصر استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حسم ووفق الجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل، لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وضمان تحقيق المستهدف وفق الخطة الموضوعة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، حيث يتم التعامل مع جميع البلاغات بشكل فوري وحاسم وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط 11 حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية مباني مخالفة الموجة الـ28 لإزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

صادرات السيارات الكورية الجنوبية تسجل رقما قياسيا بلغ 72 مليار دولار أمريكي في عام 2025

قم قياسي.. 72 مليار دولار قيمة صادرات السيارات الكورية الجنوبية في 2025

أشرف الأعور

دون إعلان الأسباب.. سلطات الاحتلال تستدعي وزير شئون القدس للتحقيق معه

زراعة الذرة

شبكة بريكس: زيمبابوي تحقق طفرة كبيرة في زراعة الذرة موسم 2026/2025

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد