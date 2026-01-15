أسيوط: إزالة 11 تعديا في 3 مراكز خلال حملات الموجة الـ 28| صور

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، خلال حملات مكبرة نفذت في 3 مراكز بنطاق المحافظة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت مراكز الفتح وصدفا والبداري، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بـ6 قراريط من الأراضي الزراعية، وإزالة مباني مخالفة على مساحة إجمالية بلغت 1195 متر مربع، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تمكنت من إزالة حالتي تعدي من متغيرات مكانية، فيما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا في إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية، كما جرى إزالة 5 حالات تعدي من متغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري.

وأكد أبو النصر استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حسم ووفق الجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل، لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وضمان تحقيق المستهدف وفق الخطة الموضوعة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، حيث يتم التعامل مع جميع البلاغات بشكل فوري وحاسم وفقًا لأحكام القانون.