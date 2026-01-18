بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

شهدت قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويًا، الجمعة الماضي، أودى بحياة 5 أشقاء؛ نتيجة تسرب للغاز داخل مسكنهم، فاختنقوا وتوفوا في الحال.





نصائح للحماية من كوارث تسريب الغاز

1 - افحص الأجهزة بانتظام

واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع تسرب الغاز في المنزل هي من خلال عمليات التفتيش المنتظمة على الأجهزة التي تعمل بالغاز.

من خلال التحقق من هذه الأجهزة بشكل روتيني، يمكنك تحديد التسريبات المحتملة قبل أن تصبح مشاكل خطيرة.

ـ على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق، منعًا لحدوث أى حريق.

2 ـ يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

3 ـ يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

كيف تتعامل إذا شعرت برائحة غاز

1 - لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف، ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

2 ـ قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

3 ـ قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

وشدد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، من قبل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الاعتماد على أشخاص غير متخصصين في أعمال الصيانة يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بأجهزة مثل السخانات وأجهزة التكييف، والتي يجب أن تتم صيانتها من خلال مراكز صيانة معتمدة ومتخصصة فقط، مشيرًا إلى أن إحكام غلق الأماكن التي توجد بها مصادر الغاز يؤدي إلى تجمعه داخل المكان، ما يزيد من احتمالات وقوع الاختناق أو الانفجار، مؤكدًا ضرورة توفير التهوية الجيدة داخل المنازل وعدم غلق المنافذ المخصصة لذلك.





وينشر موقع “صدى البلد” أسماء الضحايا، وهم:

1- إبراهيم. ع (15 سنة).

2- خديجة (14 سنة).

3- رقية (13 سنة).

4- مريم (12 سنة).

5- جنة (8 سنوات).



تسرب للغاز داخل شقة في القليوبية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من قسم شرطة النجدة بالحادث.

وجرى الدفع بقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، وفاة الأشقاء الخمسة؛ نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل.

ونقلت جثث الأطفال الضحايا إلى المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة؛ للبدء في إجراءات الصفة التشريحية.