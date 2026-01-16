أحزان في أبو النمرس بعد مصرع طفلين شقيقين اختناقا إثر تسرب غاز



شهدت مدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة حادثا مؤلما بعدما تسبب تسرب غاز في مصرع طفلين شقيقين داخل منزلهما بقرية المنوات.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس اخطارا من مستشفي أبو النمرس المركزي بوصول طفلين جثتين هامدتين وعلى الفور انتقلت قوة امنية الى مسرح البلاغ لفحص ملابساته.

و تبين من الفحص والتحري العثور على جثة طفلين معتز عبد الله 11 سنة و شقيقه مالك 5 سنوات و أنهما لقيا مصرعهما متأثرين باصابتهما بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهما بقرية المنوات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة المختصة للتحقيق.