خدوا فلوس وهربوا.. كواليس اختفاء طفلتين توأم بأبو النمرس

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات اختفاء طفلتين توأم، وتغيبهما عن أسرتهما، وذلك بعد أن تمكن فريق البحث خلال ساعات من محضر تغيبهما الذي حررته أسرتهما، من العثور عليهما مختبأتين أسفل كوبري ترسا بمنطقة “توني لاند” بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهما مبالغ مالية ومقتنيات متعددة.

وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 16 ألفًا و300 جنيه، وهواتف محمولة، ودراجتين هوائيتين، وسماعات أذن، إلى جانب ملابس وإكسسوارات تم شراؤها خلال فترة التغيب.

وبسؤالهما عن سبب تركهما منزل أسرتهما، أكدتا أن سبب هروبهما هو سوء معاملة والديهما والتعدي عليهما بالضرب، وأنهما كانتا تقضيان لياليهما في الشوارع ومداخل العقارات.



وكانت قد تلقت قوات مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا من أسرة الطفلتين يفيد بتغيبهما المفاجئ عن المنزل عقب خروج والديهما للعمل، وتركهما بصحبة شقيقيهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعثور عليهما وتحرر المحضر اللازم وجار إحالتهما للنيابة التي تباشر التحقيقات.