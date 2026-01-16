قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الإعاقة
هل يجوز صيام اليوم الجمعة 27 رجب منفردا؟.. الإفتاء تجيب
خدوا فلوس وهربوا.. كواليس اختفاء طفلتين توأم بأبو النمرس

ندى سويفى

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات اختفاء طفلتين توأم، وتغيبهما عن أسرتهما، وذلك بعد أن تمكن فريق البحث خلال ساعات من محضر تغيبهما الذي حررته أسرتهما، من العثور عليهما مختبأتين أسفل كوبري ترسا بمنطقة “توني لاند” بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهما مبالغ مالية ومقتنيات متعددة.

وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 16 ألفًا و300 جنيه، وهواتف محمولة، ودراجتين هوائيتين، وسماعات أذن، إلى جانب ملابس وإكسسوارات تم شراؤها خلال فترة التغيب.

وبسؤالهما عن سبب تركهما منزل أسرتهما، أكدتا أن سبب هروبهما هو سوء معاملة والديهما والتعدي عليهما بالضرب، وأنهما كانتا تقضيان لياليهما في الشوارع ومداخل العقارات.


وكانت قد تلقت قوات مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا من أسرة الطفلتين يفيد بتغيبهما المفاجئ عن المنزل عقب خروج والديهما للعمل، وتركهما بصحبة شقيقيهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعثور عليهما وتحرر المحضر اللازم وجار إحالتهما للنيابة التي تباشر التحقيقات.

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

